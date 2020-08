Vecinos Organizados solicitaron en el Deliberante que el relevamiento habitacional se haga público

En la Sesión Especial N°8 llevada a cabo este jueves en el recinto del Concejo Deliberante, se presentó un nutrido grupo de vecinos ante los concejales, para solicitar entre otras cosas que que el relevamiento municipal de viviendas pase por el recinto legislativo y se haga público.

Foto: RSM

En representación de todo el grupo, solo dos vecinos ingresaron al recinto, donde tras un cuarto intermedio, explicaron la problemática que hay respecto a las viviendas en la ciudad.

«Queremos que se haga público el relevamiento habitacional, no solo de las viviendas sociales desocupadas, sino que se haga público de todo San Martín de los Andes, las personas que están sin vivienda. Queremos saber también si hay terrenos disponibles y si existe un monto para comprar terrenos y generar viviendas», expresó uno de los vecinos que tomó la palabra.

Por otro lado los vecinos plantearon preguntas como «¿cuáles son los terrenos municipales que hay para la venta y así se puede destinar ese dinero a la compra de tierras?»; «¿qué posibilidades hay de que cada gobierno dé a conocer la gestión en materia de viviendas?».

Los vecinos plantearon que en San Martín de los Andes hay más de 3500 familias que precisan una vivienda y que cada 12 años se entregan algunas casas. Que desde el Instituto de Vivienda y Hábitat no se les da las respuestas necesarias respecto a las gestiones que se realizan.

«El director de Vivienda nos dijo que existen 3 hectáreas disponibles que están destinadas a hacer solo 75 casas, no nos dijo en qué lugar se van a hacer. Queremos que se vuelva a abrir el registro de demanda habitacional», indicaron los vecinos.

Los vecinos, al igual que algunos de los concejales, manifestaron que muchas personas que se anotaron en la demanda habitacional no se encuentran registrados al día de la fecha. «Tengo conocimiento de varias personas que hacen el mismo reclamo», expresó la concejal Tulián.

La concejal Valenzuela por su parte indicó que para ella «fue muy torpe de parte del Ejecutivo salir a decir que van a hacer un relevamiento cuando la gente que no vivía en su casa, después fue a vivir a esos lugares, un relevamiento así se debe hacer sin decir a nadie», expresó al mismo tiempo que dijo que por integrar la Comisión de Vivienda comenzarán a trabajar seria y responsablemente en los reclamos que los vecinos presentaron.

«No estamos de acuerdo con las tomas, pero la situación nos termina llevando a eso, a exponer a nuestros hijos a una violencia, porque lo que le pasó a Nadia no se puede creer. Eso está mal, venimos a pedir ayuda, pero nos ponen en una situación que da miedo. No tenemos trabajo ni lugar para vivir, estoy en la calle. Sinceramente les digo que si encuentro una casa abandonada, me voy a meter y me voy a bancar todos los trapos que sean. Como yo hay un montón de vecinos», explicó otra de las vecinas que hizo uso de la palabra.

La situación es grave, los reclamos vienen siendo cada vez más reiterativos. En los próximos días se citará al Director de Vivienda, Marcelo Alveal, al recinto legislativo para que explique cómo vienen realizándose las gestiones para solucionar algunos de los temas que los vecinos vienen presentando.

Cabe señalar que el pasado viernes otro grupo de vecinos solicitó una reunión informal con los concejales para explicarles la necesidad urgente que hay de gran parte de la comunidad que no puede hacer frente a los altos alquileres. En las últimas semanas los reclamos hacia el municipio y el Concejo Deliberante, fueron constantes sobre el tema de viviendas, tras el caso que tomó estado público sobre la casa usurpada en Chacra 32.