El sector privado en San Martín de los Andes: “La microrregión no está sucediendo”

Este viernes por la tarde se realizó una reunión en la que participaron representantes de la Asociación Hotelera Gastronómica, de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, de la Asociación de Guías de Turismo, la de Agentes de Viajes, de la Cámara de Profesionales y Guías de la Pesca Deportiva de Neuquén, de los Rentals y de las Actividades Físicas y Ecoturismo de San Martín de los Andes.

Preocupados ante la falta de respuesta a los reclamos realizados en la manifestación conjunta llevada a cabo semanas atrás y al no percibir señales de recuperación económica en estos sectores, se reunieron para evaluar la situación y las acciones a seguir. Por lo pronto coincidieron en afirmar que “sin turistas no hay turismo; que la microrregión es más bien recreativa que turística, incluso un producto que se sale a ofrecer en las ferias pero que no incide hoy en la realidad de los índices económicos de la ciudad”.

“La microrregión no está sucediendo”, expresaron a RSM al finalizar el encuentro, haciendo referencia a las expectativas del anuncio del gobierno de que la visita entre vecinos comenzaría a mover al sector turístico. De hecho afirmaron que “seguimos igual que hace unos meses y la situación se está tornando insostenible. Por eso nos volvimos a juntar para analizar las medidas a tomar ante la falta de respuestas a los reclamos y evaluamos mantener reuniones con otras localidades para actuar en conjunto”.