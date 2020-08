Cuando la cuarentena da el tiempo para conectarse con el propio arte: Serena Merle lanzó “Sin amor”

La barilochense Serena Merle canta desde siempre, pero como le sucede a mucha gente, en un momento la inseguridad personal le hizo alejarse de su arte. Hace un mes volvió a conectarse con su creatividad y en cuestión de días compuso, grabó, masterizó y lanzó “Sin amor”, su primer tema. La canción tuvo un recibimiento espectacular, ya cuenta con más de 4.000 vistas y promete ser la primera de muchas.

“Esta fue la primera canción que hice en mi vida, fue toda una sorpresa para mí. Creo que en parte fue la cuarentena que me conectó conmigo misma. La canción surgió una noche que dije “vamos a ver qué sale” y como que se armó sola. Después me puse en contacto con Manuel Martínez y él me ayudó en todo el proceso de edición y masterización, y me propuso sumarle una parte rappeada por él, y me encantó cómo quedó. Hice la canción, Manuel la editó, le puso su parte y a los 2 días hice el video, así que a la semana ya tenía todo hecho”, contó Serena a RSM.

“”Sin amor” busca expresar un amor a medias donde el hombre es egocéntrico y busca que las cosas sean como él quiere. Yo le pongo un freno y le digo que no, le pongo un límite”, expresó la música.

“La recepción de la canción fue tremenda. Todos mis amigos y hasta gente que no conocía me publicaron la canción en las redes. Hoy en día el video tiene 4.400 reproducciones y que la gente me haya transmitido tanta buena onda es algo increíble para mí”, expresa Serena, feliz.

“Estoy haciendo nuevos temas. Estoy escribiendo en mi tiempo libre que, por suerte al estar en cuarentena es mucho. Algunos son junto a Manu y otros sola. Mi sueño es llegar a estar en alguna productora musical, no quiero bajar los brazos, desde chiquita quiero ser cantante, es algo que me apasiona muchísimo”.

Para estar al tanto de las nuevos lanzamientos de Serena se puede seguirla en redes como @serenemerle o suscribirse a su canal de YouTube.