Descubrí cuáles son los 26 espacios gastronómicos que se abren a los vecinos a través de la propuesta “Salí, comé, paseá”

Salí, comé, paseá. La acción organizada por la Asociación Hotelera Gastronómicos de esta ciudad nuclea en la actualidad las propuestas de 26 restaurantes, bares y cafés para que los vecinos de la localidad puedan disfrutar de distintas salidas -ricas, seguras y a buen precio- y llevar así un poco mejor estos tiempos de protocolos y cuarentenas.

La promoción incluye los miércoles de platos gourmet a $350, los martes de 2×1 en cervezas y en opciones de pizzas grandes a $350 y los sábados de 2×1 en cafés. Cada espacio gastronómico elige en cuál de las propuestas participa y comunica a través de sus redes, por ejemplo, el plato que sacarán cada miércoles para que los comensales puedan hacer su reserva y prepararse a disfrutar.

Los restaurantes, bares, pizzerías y cervecerías que se han sumando hasta el momento, según información brindada por integrantes de la comisión gastronómica de dicha Asociación son: Zen Tea, Piscis, La Barra, La Vieja Tasca, Torino, Ulises, 1904, Unsertraum, Deli, La Costa, By The way, Merken, Corazón Contento, Maximus, Pulgarcito, Café Danés, Clover, Dublin, El Cafecito, Pizzabar, Genaro, Doña Quela, La Casona, Ravel, Tijuana y Otto RestoBar. Próximamente se estaría sumando Posta Criolla.

La gastronomía siempre fue un producto turístico que jerarquizó y distinguió a este destino. Su variedad de opciones y platos, su calidad y su servicio, son destacados habitualmente por los turistas que visitan San Martín de los Andes. Hoy la propuesta es que los vecinos puedan ser turistas en su ciudad, y disfrutar a precios especiales y tarifas para residentes, de la cocina de los distintos espacios que, en plena pandemia y con un gran esfuerzo, abren las puertas todos los días para brindar lo mejor.