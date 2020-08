Funcionarios municipales participaron en una reunión previa del Consejo Consultivo provincial

El intendente Carlos Saloniti y otros funcionarios locales participaron de un reunión con autoridades provinciales para conocer más detalles acerca del Consejo Consultivo Plural. En representación de San Martín de los Andes se conectaron la secretaria de Educación, Flavia Bustos, la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Vita, el secretario Planeamiento, Santiago Rojas y la concejala Eliana Rivera.

Del encuentro virtual que se desarrolló el viernes pasado también participaron los intendentes Carlos Corazini, de Junín de los Andes y Fabio Stefani, de Villa La Angostura, este último acompañado por el presidente del Concejo Deliberante de dicha localidad, David Tressens.

Tal como se viene haciendo en diferentes microrregiones de la provincia, la reunión sirvió para promover e incentivar la participación en el CCP de todas las instituciones de las localidades que conforman esta microrregión.

Además, se generó un espacio de conversación para conocer los principales temas que preocupan y ocupan a los intendentes de estas localidades y se debatió sobre cómo debería ser la metodología de trabajo del Consejo Consultivo Plural.

La reunión estuvo encabezada por el secretario del Interior y Gobiernos Locales de la provincia, Osvaldo Llancafilo, y contó con la participación de la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; las diputadas Lorena Abdala y María Fernanda Villone; la secretaria de Cámara María Eugenia Ferraresso; y el subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ponchiardi, entre otras autoridades provinciales.

Paralelamente, también se realizó un encuentro con ex intendentes, en la que participaron la ex intendenta de San Martín de los Andes, Brunilda Rebolledo; el ex intendente de Andacollo, Ariel Aravena; y el ex presidente de la comisión de fomento de Quili Malal y Chorriaca, José Burnes, entre otros.