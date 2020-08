El Colegio Médico de Cipolletti advirtió que el sistema de Salud colapsó a raíz del brote de contagios

La situación sanitaria en el Valle está cada vez más complicada respecto a los casos de coronavirus que han ido en aumento en los últimos días. Mientras la directora del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Claudia Muñoz, se mostró molesta por la actitud de la ciudadanía de no respetar las medidas de distanciamiento social para evitar los contagios de coronavirus, el Colegio Médico de Cipolletti, emitió un Comunicado de Prensa a la comunidad, advirtiendo de la seriedad de la situación en que se encuentra el sistema de Salud.

«La única forma de parar el virus es restringir la circulación», expresó Muñoz. Muñoz contó el trasfondo del pedido que se hizo desde el sistema sanitario para restringir la circulación de los vecinos al gobierno provincial ante el incremento de los casos y la alta ocupación de camas. En ese sentido, explicó que se alertó que los trabajadores de la salud están muy cansados, trabajando con guardias desde marzo, y que la población se muestra cada vez relajada.

«Hasta el momento no tuvimos que elegir a quién darle una cama de terapia y a quién no, pero de seguir esta situación así, lo más probable es que lo tengamos que hacer», dijo la directora del hospital sobre la situación en la que se encuentra el sistema de Salud de Río Negro.

En tanto desde la Comisión Directiva del Colegio Médico expresaron en un comunicado de prensa lo siguiente:

Hoy la realidad sanitaria se ha agravado: el Sistema de Salud Público – Privado HA COLAPSADO, es decir, no hay camas para internar, a nadie.-



EL personal de salud está trabajando en una forma tal, que también comprometen sus propias vidas. No hay más recursos humanos.-



Está comprobado que, los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales, productivas ni deportivas, que funcionan con rigurosos protocolos sanitarios; sino en las reuniones sociales, almuerzos familiares o de amigos, asados, cumpleaños, rondas de mate y encuentros entre personas sin respetar el uso de tapabocas, y demás medidas preventivas.-



Hoy más que nunca, alzamos nuestra voz, para que como comunidad en su conjunto nos cuidemos, MAS que NUNCA !!!



Todos necesitamos mantener la separación de 2 mts. de distancia, usar tapaboca/barbijo y continuar con el lavado de manos frecuente, y usar alcohol en gel.-



Todos los trabajadores, las Empresas, y los Centros de Salud: continúen trabajando bajo los protocolos existentes, en forma muy estricta !!!



Que no nos invada el temor y el desatino, por lo hecho o no hecho.-



Estas medidas son una buena manera de colaborar, para que FRENEMOS la tremenda curva de contagios, de este momento; y que quienes padezcan por COVID-19 u otras patologías, puedan tener, al menos la chance de ser atendidos en una cama, con todo lo necesario.-

Es importantísimo que quien tenga enfermedad de base, se controle, tenga su medicación, y así tampoco llegará a internarse.-

Si tiene algún síntoma, consulte en forma inmediata.-



Los Médicos Colegiados seguiremos atendiendo en nuestros consultorios, con todas las medidas de prevención. –



Cuidándolos y cuidándonos !!!