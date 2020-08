Miras Trabalón presentó un amparo judicial para ocupar la banca que dejó Martínez en la Cámara de Diputados

Mientras continúa el culebrón por la banca que dejó Darío Martinez en la Cámara de Diputados, la diputada nacional electa por Neuquén, Asunción Miras Trabalón, presentó este miércoles ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, un pedido de amparo para que se garantice su derecho a ocupar dicha banca.

La dirigente fue titular en la lista del Frente de Todos de Neuquén, en el lugar siguiente al del diputado renunciante. Por tal motivo, en un extenso escrito en el que se funda su pedido en la Constitución Nacional y la Ley de Paridad de Género, Miras Trabalón solicitó a la jueza María Romilda Servini de Cubría que “se dicte medida de no innovar contra la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que se abstenga de tomar juramento al postulante varón suplente (…), Guillermo Carnaghi, en la sesión prevista para el próximo jueves 27 de agosto de 2020 o en cualquier sesión posterior”.

Carnaghi fue candidato suplente en la lista que llevó a Martínez y a Miras Trabalón como titulares. Por ello, y a los fines de garantizar los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, la dirigente neuquina argumentó: “El momento actual es de inequidad en la representación de los géneros en la Cámara de Diputados: 39% de bancas ocupadas por mujeres y 61% ocupadas por varones. Aplicar una pauta de reemplazos que supone una paridad fáctica, implica reproducir la inequidad y volver insalvable su corrección. Si los números están hoy en una balanza inclinada a favor de los varones, la aplicación literal del varón x varón la mantiene inclinada; todo lo contrario de la finalidad total del cuerpo normativo de la ley 27412 (de Paridad de Género), que siendo de ‘discriminación positiva’ tiene la atribución de derechos y de interpretación con un sentido de inclinación contraria a la balanza anterior”.

Al respecto, Miras Trabalón cita un reciente fallo electoral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se explica: “Que es doctrina de esta Corte que el entendimiento de una ley debe atenderse a los fines que la inspiran y debe preferirse siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte”.

Por último, la diputada electa puntualiza respecto a la ley de Paridad de Género: “no se puede utilizar para que una mujer titular sea saltada por un varón suplente; no puede ser usada contra las mujeres; no puede ser interpretada en perjuicio de las mujeres; busca resultados concretos, no solo participación en las listas; busca representación efectiva”.