“Foto-síntesis”: un proyecto de fotografía que está despertando la pasión de muchos sanmartinenses

Foto de la estudiante Laura Ciuffolotti Cerutti.

Zambullirse en la fotografía de manera cuidada y personalizada. Cuatro encuentros que permiten que la teoría se dé la mano con la práctica. Salidas al bosque de día y de noche. Técnicas para hacer fotos de larga exposición, de alta velocidad, de detalles y paisajes. Foto-síntesis acompaña a cada estudiante a hacer de la fotografía un arte y está despertando la pasión en muchos sanmartinenses que han transitado el curso.

Foto de León Guzmán.

“La iniciativa comenzó con la idea de dar un taller totalmente personalizado. Cuando yo me estaba iniciando en el mundo de la fotografía, iba a cursos donde había mucha gente, que por lo general tenía niveles un poco distintos, entonces a veces me sentía incómodo haciendo preguntas. Por eso se me ocurrió hacer un curso totalmente personalizado, para darle toda mi atención a una persona y estar a disposición total”, explica León Guzmán, fotógrafo autodidacta creador de Foto-síntesis.

Foto de León Guzmán.

El curso consta de cuatro clases de 3 horas cada una. Comienza con contenidos teóricos y luego se hacen salidas al bosque a fotear, de día y de noche. Y, para finalizar, se hace una jornada de edición. Las clases parten de un nivel inicial y hacen una progresión fuerte, incursionando en distintas prácticas, que permiten adentrarse en el arte de las fotos.

Foto de la estudiante Ariana Rivero.

“Las fotos de larga exposición son algo más artístico y avanzado, pero cualquiera que quiera meterse en esas fotos, aunque esté recién arrancando con la cámara, puede. Es solo un poco de práctica. Las fotos que consiguen sacar las alumnas y los alumnos con los que estamos saliendo son tremendas”.

Foto de León Guzmán.

Para hacer el curso no hace falta tener cámara, “yo tengo para prestar”, dice León. Puede participar cualquier persona, sin importar la edad. Solo es necesario querer incursionar en el mundo de la fotografía. El curso se suele de forma individual, pero también se pueden armar pequeños grupos si así se desea.

Foto de León Guzmán.

“La fotografía no es difícil. Con la información necesaria, paciencia y perseverancia, cualquiera puede sacar fotos. Para mí, lo más lindo es que los estudiantes aprendan haciendo y se sorprendan de las fotos que sacan”, concluye León.