Eludieron controles policiales, chocaron contra un móvil y se encerraron dentro del automóvil

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este domingo sobre la Ruta 40, cuando en un vehículo Volkswagen Golf, cuatro mayores y un menor de edad transitaban por la Ruta de los Siete Lagos hacia nuestra ciudad.

De acuerdo a información oficial que trascendió, el conductor del vehículo particular logró eludir el control ubicado en el ingreso a Meliquina, posteriormente también pasó de largo en el control que se encuentra ubicado en el cruce de la Ruta 40 con la RP 19 hacia el cerro Chapelco. Por lo que un móvil policial comenzó una persecución.

Algunos metros antes de llegar al ingreso del camino hacia Quila Quina, cuando los oficiales intentaron detener la marcha del Golf, buscaron cruzarle la camioneta de la policía, sin embargo, el conductor colisionó violentamente contra el vehículo oficial, provocando que uno de los efectivos reciba algunas lesiones leves.

Luego de lograr detener al vehículo, los ocupantes se encerraron dentro del automóvil y por varios minutos no quisieron descender del mismo. Se desconocen los motivos por los cuales, no solo no se detuvieron en los controles apostados en la Ruta 40, sino que tampoco por qué no acataron las órdenes de los efectivos policiales ni tampoco las del personal de Gendarmería. En los primeros minutos mencionaron haber sido agredidos por personal policial.



Tras lograr deponer su actitud, fueron llevados hasta la Comisaría 23°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes en base a todo lo sucedido. Uno de los oficiales debió ser trasladado hasta el Hospital Ramón Carrillo por las lesiones leves que presentaban.

En el lugar además trabajar personal de la División Tránsito de la Policía neuquina, personal de Gendarmería Nacional y del Hospital Ramón Carrillo, se procedió a suspender el tránsito mientras duró el procedimiento.