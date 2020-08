Radio Nacional presentó su nueva programación con el objetivo de difundir y ampliar derechos

Desde la semana pasada, Radio Nacional San Martín de los Andes presentó su nueva programación que forma parte de la transmisión de producción local que va desde las 7 hasta las 23 hs. En una entrevista con RSM, su director, Juan Pablo Ghautier, explica que “el objetivo es difundir y ampliar derechos”.

RSM: ¿Cuál considerás que es el rol de la radio del Estado?

Juan Pablo Ghautier: Entendemos que el Estado tiene que estar presente en todo el territorio por eso unificamos las transmisión de AM con la de FM para poder tener un mayor alcance territorial. Entendemos que es necesaria la información local, que llega a todos los rincones a los que nosotros podemos llegar como Estado.

RSM: ¿Qué objetivos se plantean para la radio?

J.P.G.: El objetivo de esta gestión es ampliar y difundir derechos. Somos la radio del Estado por eso le estamos dando espacio a los principales actores sociales con representación. Tiene su programa la Defensoría del Pueblo y del Ambiente así como también los trabajadores, representados en este caso por la gente de ATE Zona Sur. No es un programa sindical, sino sobre los derechos de las y los trabajadores. También le estamos dando espacio al Colegio de Psicólogos con todo lo que tiene que ver con la salud mental, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Lo mismo sucede con la Secretaría de Cultura porque San Martín de los Andes tiene un patrimonio cultural muy importante que hay que rescatar. También están representados los géneros y la diversidad a través del programa “A la intemperie” producido por las integrantes de MUMA.

RSM: También hay al aire un programa de las comunidades mapuche

J.P.G.: Si. La radio fue declarada intercultural con la participación de las comunidades originarias. No solo les hablamos a quienes viven en el centro de la ciudad. Todos deben participar, porque de esto también se trata cuando hablamos de ampliar derechos.

RSM: ¿Se busca la participación de más sectores?

J.P.G.: Por su puesto. Nosotros estamos orientados a una programación amplia y plural en la que se escuchan todas las voces. Estamos hablando con la Secretaría de Turismo y también con el Parque Nacional Lanín porque nos parece importante que todos tengan representación. Hemos ofrecido un espacio a todos los sectores y el que no está en la radio es porque no quiere. Desde que empezó esta gestión la idea es darle voces a todas y todos.

Si bien nosotros estamos parados en un lugar que es claro, el lugar que nos indica la gestión tanto en lo político como en lo comunicacional, es la radio pública. Y al ser la radio pública tienen que estar presentes todas las voces.

RSM: ¿Cual es la línea periodística para Radio Nacional?

J.P.G.: Para nosotros es importante manejarnos con información oficial. Nosotros no tenemos la necesidad de dar una noticia antes que otra. Entendemos que nuestra misión es manejarnos, no con credibilidad sino con veracidad. No nos interesa que nos crean, nos interesa que sepan que estamos diciendo la verdad. Después cada uno podrá tener su punto de vista al respecto.