Los jóvenes compositores de “40Tema” fueron reconocidos por el Concejo Deliberante

En la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, Okaso y Crassus recibieron la distinción de «Joven Destacado» por su labor artística en el campo musical del género rap/trap.

Los jóvenes fueron los autores la canción “40Tema”, la cual fue ganadora de las Olimpiadas Virtuales Neuquinas 2020 en la disciplina Artes Escénicas, categoría música/canción.

“Es algo muy gratificante saber que tenemos el reconocimiento del pueblo y saber que contamos con su apoyo. Es algo que motiva demasiado a la hora de segur haciendo lo que hacemos”, expresó Felipe Rodríguez Falestchi, conocido como Okaso, a RSM.

“Escribir canciones es lo que nos gusta hacer, es lo que disfrutamos. Saber que tenemos el reconocimiento de la gente de San Martín nos ayuda mucho a perseguir nuestro camino como artistas”, compartió Gonzalo Lejarraga, Crassus.

La canción ganadora de las olimpiadas se definía por la votación del público y 40Tema obtuvo más de 4.000 votos en redes, por lo que se consagró ganadora de esta primera edición de las olimpiadas virtuales. Se puede escuchar haciendo click en este link.

“La sensación me llena, no sé cómo explicarlo, me llena mucho por dentro que haya gente a la que le gusta lo que hacemos. Saber que con tu música estás transmitiéndole energía a alguien que está en su casa es una sensación increíble”, dijo Crassus.

Al preguntarles qué mensaje les compartirían a los jóvenes, Crassus expresó: “El único mensaje que puedo transmitir hacia el público es que hagan lo que les gusta. Que si de verdad les gusta algo, sigan ese camino, es lo más importante. Nosotros estamos recién empezando, pero vamos a perseguir nuestro sueño porque es lo que nos gusta y lo que nos hace felices”. Por su parte, Okaso dijo: “Que aprovechen este tiempo para crear, para lanzarse a hacer coas nuevas sin miedo porque es el momento. Que se tomen un tiempo para reflexionar. Nunca es mal momento para empezar un proyecto”.

En tiempos de coronavirus, estos dos jóvenes sanmartinenses cuentan con el arte como compañera: “Estoy atravesando este tiempo. He progresado mucho en freestyle, estoy todo el tiempo con esto, tirando letras y definiendo flows, la forma de fluir sorbe lo instrumental. Estoy escribiendo mucho. Cada vez que escucho un instrumental que me gusta me pongo a escribir. Estamos produciendo muchísimos temas”. “Estoy tratando de aprovechar cada día como si fuese único. Me estoy animando a hacer cosas nuevas y a mejorar mi manera de pensar y mirar las cosas. Eso me ayuda a escribir y tener mejores ideas para crear proyectos”, finalizó Okaso.