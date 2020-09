Mientras se continúa construyendo en el espacio público, el Juez de Faltas dictó sentencia; multa y demolición

Este lunes, pese a que la noticia ya se había conocido, el hombre que usurpó el terreno público en calles Curruhuinca y Villegas, continúa construyendo pese a la advertencia por parte del Juez de Faltas Carlos Sánchez Galarce.

En comunicación con RSM durante la tarde de este lunes, Sánchez Galarce explicó que «recibí la documentación y dicté sentencia imponiendo una multa y disponiendo la demolición».

Como se trata de una causa donde además debe intervenir la Justicia, el Juez de Faltas manifestó que además de las actuaciones firmadas este mediodía, «envié una copia de todas las actuaciones a la Fiscalía porque deben investigar si se cometió o no el delito de usurpación. De nada vale que yo como abogado crea que sí, es un tema que debe actuar la Justicia y determinarlo».

«Para que se entienda, primeramente debe quedar firme la sentencia, para lo cual deben transcurrir al menos cinco días. Después el Ejecutivo debe arbitrar los medios para que se lleve a cabo la demolición. Cabe señalar que el docente, en este caso, quien sería el infractor, podría presentarse y solicitar que no se tire abajo lo construido, desarmarlo y llevarse toda la construcción. Eso está contemplado en el código de edificación», comentó Sánchez Galarce.

Por otra parte el funcionario explicó que «personalmente lo he recibido, he hablado con el docente, le expliqué cuál era su situación y que no puede meterse en un espacio público como se le da la gana y mucho menos empezar a construir sin planos aprobados. Ha hecho lo que se le dio la gana. La cuestión es que desde Obras Particulares hoy mismo constataron que el hombre está ahí sigue construyendo y que no le importa nada, que va a seguir haciéndolo».

Sánchez Galarce sostuvo además que las actuaciones que se llevaron adelante este lunes se hicieron porque se recibieron Actas de Guardas Ambientales por un lado y de la Dirección de Obras Particulares por otro. «De Obras Particulares el acta que recibí tiene que ver porque se comenzó una construcción sin ningún tipo de planos aprobados y de Guardas Ambientales porque son los encargados de custodiar el espacio público municipal», cerró diciendo el funcionario municipal.

Más allá de las cuestiones administrativas que se comenzaron a llevar adelante este lunes, RSM pudo conocer que desde el Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat no hubo una actuación sobre este caso puntual que haya llegado a la oficina del Juez de Faltas, como así tampoco a la Fiscalía local.