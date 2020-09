«Lo único que quería era poder despedirme de mi papá», indicó una joven pero no le permitieron viajar

«Es muy difícil todo, mi papá con el tema de la pandemia se fue desmejorando mucho, la última vez que lo vi fue en marzo y después ya no puede viajar más», lamentó con profundo dolor Romina Pugliese, que vive en Osorno y no pudo viajar a Bariloche para despedirse de su papá, que tenía una enfermedad terminal.

Su papá falleció la semana pasada, tras haberse agravado su cuadro de cáncer. Inició los trámites en mayo para lograr una autorización que nunca llegó. Ahora pide que le permitan viajar para reunirse con su familia y despedir las cenizas.

La mujer explicó que realizó innumerables gestiones para viajar, «me tuvieron a las vueltas hasta que mi papá se fue, lo que pido es que me permitan viajar a reunirme con mi familia y despedir sus cenizas».

Hace tres años vive en Osorno y había pasado sus últimas vacaciones en Bariloche junto con su familia, en marzo, pero después ya no pudo regresar. Contó que golpeó todas las puertas que estuvieron a su alcance para lograr el ansiado permiso que nunca llegó.

Está tramitando el permiso con el Consulado dado que desde Cancillería le dicen que sólo puede viajar si el consulado se lo extiende. Tenía un permiso para cuidado de familiar, que le había hecho el doctor de su papá, pero «ahora eso no va a poder ser».

Le dijeron que ya había sido recibida la documentación y que sería enviada al sector correspondiente. «Nunca un no, ni un sí, tengo la valija hecha desde que me pidieron los certificados, que pensé que era lo más pronto», expresó. Los trámites comenzaron en mayo pero su papá falleció la semana pasada y no logró viajar para despedirlo.

«Lo único que quería era poder despedirme, como él quería despedirse de mí y lamentablemente no pudo, les pido por favor que aunque no lo llegué a ver vivo, quiero ver a mi familia, poder pasar este duelo, abrazar a mi mamá y mis hermanos», dijo llorando.