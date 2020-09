Informe del Comité de Emergencia Provincial: 8 fallecidos y 241 nuevos contagios

El Comité de Emergencia Provincial informó el fallecimiento de ocho personas de la provincia del Neuquén por Coronavirus (COVID-19). Se trata de un varón de 50 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; una mujer de 61 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes); un varón de 73 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca), que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; un varón de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha ciudad; y un varón de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes), que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad.

Asimismo, se notificaron 241 nuevos contagiados. De ellos 110 fueron informados en el reporte de las 13hs:

Mientras que los 131 restantes fueron notificados en el reporte de las 21hs:

Además, se reportaron 158 nuevas personas recuperadas: 90 personas de Neuquén capital, 16 personas de Cutral Co, 15 personas de Senillosa, 12 personas de Centenario, 9 personas de Plottier, 7 personas de Rincón de los Sauces, 6 personas de Plaza Huincul, 1 persona de Añelo, 1 persona de Las Ovejas y 1 persona de Zapala. Se trata de 72 mujeres y 86 varones, cuyas edades oscilan entre los 7 y 72 años.

Resumen de la situación epidemiológica en la provincia del Neuquén a la fecha: