Se demora la resolución del conflicto entre el municipio y los trabajadores

Cuando todo parecía indicar que ayer se iba a resolver el conflicto salarial entre los trabajadores y el municipio, el acuerdo no se concretó. Si bien las condiciones generales están consensuadas todavía no se definen algunas fechas, y los trabajadores dejaron en claro que hasta que no se firme el acta no levantan el quite de tareas.

El reclamo apunta a generar una mesa de discusión paritaria en la que se aborde el salario básico, más allá de el acuerdo entre el gobierno neuquino y los gremios provinciales. Ante esto, el ejecutivo municipal propuso una mesa para el martes 22 y los trabajadores la quieren adelantar a mañana, viernes 18. Esto, pensando en que si por una cuestión sanitaria se vuelve a una situación de aislamiento (como sucede en Junín de los Andes y Villa La Angostura) la paritaria se cancela tal como sucedió en el mes de marzo.

Además todavía se discuten las fechas y formas de pago de la indumentaria adeudada por la municipalidad. Si bien los trabajadores aceptaron el pago en tres cuotas, están pidiendo que la primera sea en septiembre y no en octubre como propuso el ejecutivo.

Mas allá de eso, se reclama el compromiso del municipio para la aplicación de medidas sanitarias con los elementos de seguridad pertinentes, sobre todo en las áreas de atención al público. Algunos sectores indicaron que más allá del compromiso, hasta que no se entreguen estos elementos no retomará sus tareas.

Fotos: RSM