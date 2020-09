Bacheman hizo de las suyas en la Ruta 40 camino a Chapelco

Bacheman está de vuelta. Y si no es él, porque no se ha dejado ver mientras pintaba alrededor de prácticamente la mitad de los pozos que hay en la Ruta 40, entre Catritre y el acceso a Chapelco, alguien se apropió de su metodología para salvar el tren delantero de los vehículos de los vecinos que transitan por la zona.

Cabe aclarar que no están todos demarcados, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución. No pudimos averiguar si es que la pintura no le alcanzó para delinear los 70 pozos que hay en esa zona de la Ruta 40, conocida internacionalmente como la Ruta de los Siete Lagos, o si es tanto el trabajo que agotan sus superpoderes y debe hacerlo en etapas.

Lo cierto es que, entre los animales sueltos y los pozos -algunos muy grandes que prácticamente atraviesan toda la calzada-, manejar por allí demanda una plena atención de los conductores, pues de lo contrario pueden pasar un mal momento. Tampoco se sabe a ciencia cierta si Vialidad Nacional está de cuarentena o está esperando que Bacheman termine su trabajo para comenzar el suyo.