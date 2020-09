«Tiene una mente muy siniestra este muchacho, amenazaba a mi hija y decía que se iba a matar con ella»

Visiblemente dolorido y con dificultades para hablar, un vecino, que días atrás fue brutal y alevosamente agredido en la vía pública por tres personas, entre ellos, el ex novio de su hija, manifestó a RSM lo sucedido.

Alberto -el padre de una joven menor de edad- denunció al joven cuando se enteró que su hija había sido golpeada, perseguida, insultada en varias oportunidades y hasta la amenazaba con que se iba a matar con ella. En la Justicia logró conseguir, el pasado 2 de septiembre, una medida cautelar contemplada en el Artículo 25 de la Ley 2785, por el término de 6 meses que prohibía al ex novio de la joven a acercarse a la joven a menos de 500 metros.

«El pasado miércoles mi hija tuvo un accidente en moto, la llevaron hasta el Hospital pero este pibe ingresó con ella. Él llegó al accidente después que ocurrió, mi hija que estaba inconsciente y él aprovechó, le agarró el celular y le borró todo el historial de mensajes en todas las redes sociales», explica el padre.

«Cuando la ambulancia traslada a mi hija hasta la clínica Roca para otros estudios, el pibe aparece detrás de la ambulancia. -‘Qué hacés acá’, le dije; ‘vos tenés una perimetral, rajá de acá’, le grité. Lejos de irse me dijo que venía a ver a mi hija. En un momento fue a su camioneta, hizo marcha atrás e intentó pisarme. Cuando me quiere pisar, salté para atrás y le pegué una patada a la camioneta y la abollé», narra Alberto a quien le cuesta hablar producto de las heridas. Tres costillas rotas, numerosas contusiones en todo el cuerpo y en la cabeza donde recibió varias patadas.

MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR EL ACERCAMIENTO





Una vez que Alberto está el centro médico Roca, explica que el joven junto a su hermano y su padre, lo sacan a golpes de la clínica. «Entre los tres a piñas me sacaron, mientras el padre me sostenía con las rodillas en las costillas, me inmovilizó y a la vez me mataron a piñas y a patadas en la cabeza. Me arruinaron a golpes. Cuando llegó mi cuñado (el de buzo amarillo) yo estaba en el piso e intentó separar. Él tampoco entendía nada», indicó el hombre agredido.

Alberto sostiene que luego de esa escena se acercó hasta la Comisaría, donde realizó la denuncia correspondiente. «Tengo la denuncia, certificado expedido por el médico con las heridas que tengo. Mi abogado se encuentra trabajando en el tema, no solo por los hechos de violencia hacia mí, sino también hacia mi hija. Lo vamos a encarar por el lado de violencia de género. Estoy más preocupado por la integridad física de mi hija que por los golpes que recibí», explicó el hombre.

«En las próximas horas va a haber novedades. Me llamaron de la Fiscalía que recién la semana que viene van a trabajar en el tema. Eso no entiendo, acá hay una perimetral violada hacia una menor, hay vídeos de una golpiza salvaje, tengo los certificados, ya deberían haberlo buscado en la casa. Espero que esto no quede en nada. Tiene una mente muy siniestra este muchacho», finalizó diciendo el hombre.

LAS IMÁGENES A CONTINUACIÓN PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR