Villa La Angostura sale del aislamiento aunque ayer se alcanzaron los 15 casos activos

El informe del Comité de Emergencia Provincial informó en el reporte de las 21hs otros 3 contagiados de coronavirus en Villa la Angostura. De esta manera son 15 los casos activos y, según informó el hospital local, todos son con pacientes que se encuentran estables, sin tener que acceder a la derivación o el uso de respirador.

Asimismo, desde el municipio se informó que habrá nuevos casos positivos porque muchos de los aislados tienen síntomas de coronavirus. Sin embargo los casos que se vienen sumando corresponden a las personas que se encuentran en aislamiento por tener haber sido contacto estrecho con el caso primario.

En este contexto, el intendente, Fabio Stefani, no rectificó el decreto que estableció un período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) de 96 horas por lo que a partir hoy se reanudan las actividades tal como estaban habilitadas antes del ASPO.

En declaraciones al portal Angostura Digital, Stefani expresó: «el plazo de las 96 horas fue una decisión acertada porque nos dio el tiempo para analizar la situación y poder aislar a los casos estrechos». Agregó: «si bien los casos pueden aumentar, no vamos a dar marcha atrás de nuevo, la verdad que la situación social y económica del pueblo no da para más, no es lo mismo otras ciudades de la provincia que Villa la Angostura que vive principalmente del turismo. Por eso seguiremos adelante agudizando los controles y las medidas de prevención, pero sin volver a restringir las actividades que volverán a habilitarse a partir de este viernes».