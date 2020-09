Carlos Koopmann, intendente de Zapala, anunció en redes que contrajo el virus COVID-19

Carlos Koopmann, intendente de la ciudad de Zapala, dio a conocer en la noche de este sábado, mediante las redes sociales que dio positivo de coronavirus.

«Personal de Salud se comunicó conmigo para darme la noticia que el hisopado realizado para COVID-19 dio positivo», dio a conocer Koopmann.

«Quiero contarles que me encuentro bien, que estoy sin síntomas y cumpliendo con el aislamiento estricto en mi casa. Les agradezco profundamente todas las muestras de afecto y acompañamiento que he recibido en los últimos días», manifestó el intendente este sábado.

Desde el martes el propio intendente había comunicado que se encontraba aislado de manera preventiva.

«Quería contarles que, si bien no presento por el momento ningún síntoma, me encuentro aislado de manera preventiva debido a que un contacto estrecho mío dio positivo a un hisopado por COVID 19. En cuanto recibí la noticia, de inmediato me puse en contacto con las autoridades sanitarias para informarlos sobre esta situación y desde ese mismo momento me encuentro aislado», había dado a conocer el pasado martes.

Cabe recordar que Zapala es una de las seis ciudades de la provincia de Neuquén que tienen transmisión comunitaria del nuevo coronavirus. Las otras localidades son Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul. Sólo 27 localidades del interior, a lo largo de la pandemia de coronavirus, han quedado libres COVID-19 en la provincia.