La Cámara de Comercio, Turismo e Industria envió comunicado respecto del caso positivo en la ciudad

Este sábado la Cámara de Comercio, Turismo e Industria envió un documento en base -al hasta ahora- caso positivo de coronavirus informado días atrás.

El comunicado reza así:

«El día de hoy la Cámara de Comercio Industria y Turismo ha manifestado al Intendente Saloniti mediante una carta, su postura ante la situación epidemiológica de la ciudad y ante por lo menos un caso positivo de covid19 confirmado, lo cual era de esperarse teniendo localidades vecinas en una situación avanzada al respecto.

Expresamos muy claramente que no estamos a favor de pensar en un retroceso de fases.

Hemos presentado y ya se encuentra en vigencia el Protocolo Sanitario para comercios con procedimientos y recomendaciones aprobadas por Zona Sanitaria lV, lo mismo ha hecho el sector gastronómico y hotelero.

Solicitamos contar con un laboratorio local que tenga la capacidad de procesar las muestras disminuyendo así los tiempos de respuesta en el resultado y la cantidad de testeos de manera tal que se aisle a quienes den positivo pero de ninguna manera a la población sana que debe seguir trabajando y produciendo para la ciudad.

Es fundamental entender que hasta que no tengamos una vacuna, tendremos que convivir con el virus, se requiere de una corresponsabilidad social, consciente e informada, negar lo que sucede no es opción, sí lo es afrontar la situación y entender que si volvemos a Fase 1, nuestra ya débil estructura económica va a quebrar, muchos más comercios podrían cerrar y el virus seguiría entre nosotros.

Esta semi normalidad que estamos hoy viviendo los Sanmartinenses debe ser defendida por todos y cada uno, todo depende de la actitud con que enfrentemos esta situación, desmerecerla sería un agravio a todos quienes nos cuidamos y queremos trabajar.

Se solicitó también al Sr. Intendente, que instrumente todos los medios a su alcance para poner en marcha el control de los protocolos en las áreas públicas, comerciales e incluso se inste al transporte público a que cumpla con la sanitización de unidades y retomar la desinfección de paradas de colectivos. Estas medidas contribuyen a concientizar a todos».