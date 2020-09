Beto Vivero: “El Aporte Solidario Extraordinario es una medida de justicia distributiva”

Así se manifestó en una entrevista el Diputado Nacional por Neuquén del Frente de Todos, Carlos Alberto “Beto” Vivero en relación al proyecto de Impuesto a Grandes Fortunas. Realizó un fuerte cuestionamiento a Juntos por el Cambio y abordó el tema del Presupuesto 2021 que presenta este martes el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

Periodista: ¿Avanza el tratamiento del Aporte de las grandes fortunas?

Beto Vivero: Sí. En principio, la decisión de la Comisión de Presupuesto es emitir dictamen este viernes y tratarlo en sesión la semana próxima.

P: Juntos por el Cambio ya adelantó su oposición a este “impuesto”, según lo denominan.

BV: ¿A qué cosa no se opone el macrismo? El Aporte Solidario Extraordinario es una medida de estricta justicia distributiva para ayudar a morigerar el impacto de la crisis social y económica que nos profundizó la pandemia. Existe una posición de los legisladores de Juntos por el Cambio claramente en defensa y representando de sectores privilegiados. Mientras fueron Gobierno impulsaron medidas en ese sentido, el blanqueo, la libre disponibilidad de dólares que se sostenía con la deuda que tuvimos que reestructurar nosotros, etc. No se los vio preocupados por los millones de compatriotas que perdieron el empleo o que recibieron tarifazos impagables.

P: Pero refieren a que se afectan las inversiones con esta medida.

BV: ¿Cuáles? Prometieron una lluvia de inversiones y dejaron una tormenta de miseria y hambre. Le comparto una serie de datos que describen el alcance de la medida de acuerdo a información que nos facilitó AFIP. Sobre la información de declaraciones juradas de Bienes y actualizaciones efectuadas, el Universo de “Personas Humanas” alcanzado es de 9298 titulares (0.021% del total poblacional) que constituyen el 49,2% del patrimonio total declarado por Argentinos en el País y en el Exterior.

Sobre estos datos, se estima recaudar unos $ 307.000 millones, que representan el 1% del PBI Nacional. Teniendo presente esto, el ratio de mayor efecto, son aquellas fortunas por sobre los $ 1.000 millones que constituyen el 60 % de dicho ingreso.

Además de aclarar que más del 80 % de los bienes declarados, son activos financieros, inmuebles o bienes de lujo. No se afectan actividades productivas industriales bajo ningún punto de vista.

P: ¿Tiene los votos para sancionar la Ley?

BV: Tenemos confianza en la tarea de Máximo Kirchner y Sergio Massa en la búsqueda de consensos en torno a esto. Y creemos que esta iniciativa la semana próxima obtendrá media sanción.

P: Este martes el Ministro Guzmán presenta el Presupuesto 2021 en Diputados. ¿Qué expectativas tiene usted en relación a ello?

BV: Bueno, luego del proceso de reestructuración de deuda, lo principal es que en los próximos tres o cuatro años tenemos un escenario óptimo para planificar la recuperación económica sobre la base de la producción y el consumo. La carga del pago de la deuda, va a ser mínima en relación a como estaba planteada a partir del desastre macrista. Esperamos un presupuesto que reafirme la inversión pública en obra e infraestructura, un tipo de cambio competitivo y un fuerte incentivo al consumo interno para una rápida reactivación.

P: Parecen no encontrarle la vuelta a la cuestión del dólar.

BV: No quiero seguir planteando culpas, pero durante cuatro años nos endeudaron para facilitar la fuga de capitales a los amigos de Macri. Cuando los dólares se terminaron y no alcanzó la ayuda del FMI, Mauricio impuso un cepo. Recordaran luego de las PASO. Nos dejaron sin solvencia para afrontar compromisos de deuda, comercio exterior y competitividad porque vaciaron las reservas. Y es un problema estructural, que con crecimiento lo vamos a superar.