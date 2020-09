El voley tiene un lugar entre las actividades para entrenamiento funcional en el gimnasio de Chacra 2

Para el desarrollo de los entrenamientos funcionales de voley, la municipalidad habilitó el gimnasio de Chacra 2, dos días a la semana de 18 a 22 hs. Allí se unieron profesores que juntaron a los grupos del CEF, de la escuela municipal y de Amigos de los Andes. Los tres referentes, Javier Gahete, Agustín Laborda y Christian Gasparro contaron a RSM cómo fue la vuelta a la actividad

Javier Gaete: Durante la pandemia, yo particularmente no hice nada porque no estaba en ninguna institución. Así que, cuando se habilitaron los entrenamientos funcionales presentamos un protocolo junto con los profes que trabajaban en la escuela municipal y en Amigos de los Andes. La idea es hacer una actividad pensando en que los chicos necesitaban hacer algo. Arrancamos de a poco con que iban al CEF 9 que, al menos este año no va a volver porque depende del Consejo Provincial de Educación.

Agustín Laborda: En Amigos de los Andes veníamos trabajando solamente con un grupo de mayores, del equipo de primera. Vinieron todos los chicos que estaban y se sumaron algunos que se enteraron y quieren participar.

Durante toda la cuarentena intentamos meter clases por Zoom y cuando se habilitaron actividades al aire libre empezamos a juntarnos, pero los chicos querían jugar al vóley, así que apenas se habilitó se llenó.

J.G.: Lamentablemente no podemos invitar a todos porque no tenemos tantos horarios, y todo lo hacemos de onda.

RSM: ¿La convocatoria para la vuelta fue buena?

Cristian Gasparro: Si, claro. Tenemos hasta 56 personas entrenando, que van desde los 12 hasta 35 años. Como las escuelas municipales no arrancaron este año, hicimos grupos libres. Durante la cuarentena les pedíamos a los chivos que se mantuvieran en movimiento.

Todos estaban con muchas ganas de volver. Cuando se anunció que que se habilitaban las actividades explotaron los grupos de whatsapp.

J.G.: Tenemos lista de espera. Todos los días nos llaman mamás de chicas que quieren venir a jugar. Muchas de minivoley, que aún no se puede porque son menores de 12 años. Hay una gran demanda.

RSM: ¿Cómo funcionan los protocolos?

J.G.: Somos muy estrictos con los protocolos. Sabemos que en algunos momentos es difícil cumplirlos pero tenemos que cuidarnos y aprovechar este beneficio. que es entrenar para una actividad.

A.L.: Siempre respetando los protocolos y concientizando ya sea por el grupo de whatsapp o de manera presencial.

Fotografía y producción: Leo Casanova