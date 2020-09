Quienes están en aislamiento no pueden separar y reciclar residuos

El municipio difundió los protocolos del Ministerio de Salud de la Provincia sobre los protocoles para el manejo de residuos domiciliarios. En los casos de los domicilios en los que no hay casos confirmados de COVID-19 debe realizarse de manera habitual según el sistema de recolección local (respetando la separación en origen).

Para el caso de los domicilios con casos sospechosos se indica que deberán descartarse por separado los siguientes elementos:

• Pañuelos descartables

• Pañales

• Otros apósitos con fluidos biológicos del paciente, incluidos elementos descartables para baños en seco

• Elementos de protección personal del personal asistencial (guantes y barbijos)

• Protector respiratorio (barbijo) usado por el paciente

• Envases y embalajes de alimentos que hayan estado en contacto con el paciente

• Restos de alimentos consumidos por el caso

• Residuos generados en la limpieza de la habitación de aislamiento

Asimismo, se indica que no podrán reciclarse los residuos provenientes de domicilios con personas en aislamiento obligatorio. También se recomienda adoptar medidas para minimizar la generación de residuos, evitando el uso de materiales descartables siempre y cuando esto no comprometa el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Los residuos generados por el caso probable o confirmado de COVID-19 deberán ser almacenados en un cesto de apertura por pedal, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior (bolsa N°1).

El cesto deberá estar ubicado dentro de la habitación de aislamiento y separado del resto de los residuos del domicilio.

IMPORTANTE

• Descartar residuos de casos en Bolsa N° 1 (cerrada con doble nudo) y ésta dentro de Bolsa N° 2.

• En exterior de Bolsa N°2 colocar rótulo que diga “CUIDADO NO ABRIR” y fecha de cierre.

• Almacenar por 72 horas dentro del domicilio.

• Colocar en Bolsa N°3, que será dispuesta finalmente para la recolección de residuos del Municipio.

LIMPIEZA DE CESTOS, CONTENEDORES Y ÁREAS ASOCIADAS A LOS RESIDUOS

• Utilizar guantes de goma debidamente higienizados, o descartables de látex o de nitrilo

• Desinfectar los contenedores, desde boca a base, con solución de lavandina, preparada en el momento del uso.

• Dejar secar al aire y no usar hasta que esté seco (es decir, no colocar nueva bolsa hasta que no se haya secado por completo). Una vez retirados los residuos en unidades de viviendas colectivas, se higienizan los ascensores y el sitio de acopio de residuos con la solución de hipoclorito de concentración indicada anteriormente.

La solución de lavandina debe ser preparada en el día y descartada a las 24 horas, ya que pierde su efectividad. No debe mezclarse solución de lavandina con detergente ni ser vertida sobre orina u otros ácidos. Caso contrario se desprende gas cloro, muy irritante. Colocar primero el agua y luego verter la lavandina.

Formas de preparar solución de lavandina según la información de la etiqueta del envase: si la lavandina tiene concentración de 25g cloro/litro, colocar 4 cucharadas soperas de lavandina por cada litro de agua. Si la lavandina tiene concentración de 55g cloro/litro, colocar 2 cucharadas sopera por cada litro de agua. Preparar con agua fría y colocar en envase opaco, protegiendo de la luz directa.