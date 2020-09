«Hasta que la Justicia se expida, no se puede demoler ni seguir construyendo», expresó el Juez de Faltas

Carlos Sánchez Galarce -Juez de Faltas de nuestra ciudad- habló con RSM, teniendo en cuenta que este martes vencía el plazo para que el docente vecino de nuestra ciudad, que ocupó ilegalmente el terreno lindante al edificio de Osecac, presente apelación sobre la multa impuesta y la orden de demolición de la construcción que se le impuso.

Ronaldo Estévez, el vecino que de acuerdo a sus dichos «ocupó un terreno improductivo» que pertenece a un espacio público, presentó el viernes una apelación a la sentencia que oportunamente Sánchez Galarce le impuso. La misma significaba en una multa de 150 mil pesos y la demolición prevista para este martes.

«La apelación suspendió todo hasta tanto el Juzgado Contencioso Administrativo de Zapala resuelva el tema. Por lo tanto se envían las actuaciones correspondientes siguiendo los procesos normales», explica el juez.

«Nunca imaginé que el docente fuera a hacer esto. Se instaló en ese lugar sabiendo que no es suyo y encima asevera que no se quiere ir, bajo ningún punto de vista. Así que ahora hay que esperar hasta tanto se expida el Juzgado. Esto tiene sus plazo y no son plazos determinado, pero con esto de la pandemia atrasa todo un poco», sostuvo Sánchez Galarce.

Teniendo en cuenta la situación que se vive producto de la pandemia los plazos pueden llegar a estirarse hasta por varios meses. Todo dependerá de cómo trabaje el asesor legal del municipio.

Habiendo llegado a esta instancia el Juez de Faltas indicó que se no puede demoler pero tampoco seguir construyendo. «No puede ni sacar las cosas ni seguir trabajando hasta tanto el Juzgado resuelva la situación. La apelación tiene efecto suspensivo. Se suspenden todas las acciones. De momento en que se apela pierde la chance de seguir en la actitud que tiene o de retirarse del terreno».

«No cabe duda que este hombre esta bien asesorado. Por el texto presentado es evidente que lo está asesorando algún letrado, pese a que no hay firma de ningún abogado», cerró diciendo el Juez de Faltas no sin antes mencionar que «habrá que tener paciencia».