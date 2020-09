Se extiende la fecha para el regreso de los vuelos de cabotaje por una nueva definición de la ANAC

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció a las aerolíneas que los vuelos regulares de cabotaje seguirán suspendidos hasta el 12 de octubre, fecha en la que termina la nueva extensión de la cuarentena. Estaba previsto que los vuelos de cabotaje se retomaran el 1 de octubre, pero se decidió ir en otro sentido.

«Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general…» comienza el Notam (Notice to Airman, aviso a los aviadores), un comunicado que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) envió a las líneas aéreas con fecha 20 de septiembre, y que tiene fecha de finalización: 12 de octubre a las 3 am.

El organismo que regula la aviación en el país señaló en el comunicado que sólo se podrán realizar vuelos sanitarios, humanitarios, de carga y otros especiales. Todos deberán contar con la aprobación previa de la ANAC.

En las páginas de las aerolíneas ya se efectuó el cambio en el sistema. Si se intentan sacar pasajes para una fecha anterior al 12 de octubre a las 3 de la tarde, la web de Aerolíneas Argentinas arrojará que “no hay disponibilidad de vuelos”.

A pesar de la posible fecha de reinicio de los vuelos, más de 10 gobernadores aseguraron al Gobierno nacional que no recibirán vuelos de otras provincias debido al aumento exponencial de casos de coronavirus de las últimas semanas.

A principios de este mes, el ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que habían elaborado un “protocolo unificado” para los vuelos. El funcionario destacó la importancia de poder retomar los vuelos dentro del país lo antes posible, aunque reconoció que cada provincia puede tener requisitos especiales a la hora de permitir el ingreso de turistas.