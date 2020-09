Ester, la enfermera de Cutral Co que venció al COVID en San Martín y regresa este viernes a su hogar

Una de las situaciones más difíciles que transitan las personas que se contagian de Coronavirus es que atraviesan la internación y la lucha por recuperarse lejos de su familia. De alguna manera, solos. O, más bien, acompañados por el equipo de salud que los atiende en terapia intensiva, y cuyo cuidado y afecto, se torna fundamental para curarse.

Foto: RSM

La tecnología ayuda y acerca. El equipo médico de terapia intensiva de Clínica Chapelco realizó junto a Ester una primera videollamada cuando aún tenía la traqueostomía y ella, de manera lúcida, pudo consentir con los gestos y por escrito que aceptaba que la vean, lo cual es muy importante que suceda. En esa ocasión se comunicó con su hijo. Y en la segunda, con su esposo, que recorrió la casa, le mostró a su nieto y al gato. Luego, siguieron varios días de comunicación, hasta ahora. “Mañana me viene a buscar una ambulancia y vuelvo a casa”, dice con alegría Ester.

Elsa Ester Valenzuela tiene 49 años y es enfermera del hospital de Cutral Co. Recibió a RSM en uno de los espacios de Clínica Chapelco junto a Edén del Mar, coordinadora de Terapia Intensiva. De alguna manera es una superviviente. Y lo sabe. Habla pausado, respira, comparte sus pensamientos, y sus ojos se humedecen cuando recuerda, emocionada, a algunos de sus compañeros que debieron ser trasladados como ella, pero que no pudieron volver.

RSM: ¿Cómo estás, cómo te sentís?

E.V.: Hoy estoy bien. Pero fue terrible. Yo llegué en urgencia sin poder respirar y me desperté, no sé qué día, con una cánula para poder hacerlo por la traqueostomía, y con el equipo de salud cuidándome. De a poco me fueron recuperando y hoy puedo estar acá.

RSM: Y ya pensando en la vuelta a casa…

E.V.: Sí, mañana. De todos los que tuvimos que salir a buscar que nos ayudaran, vuelvo yo. No vuelven todos. Me espera mi ciudad. Mi suegra falleció, también mi compañero de la Pasteur, y un policía que murió ayer. Ese día que yo viajé, viajamos muchos. Y pudo volver mi compañero de electromedicina y mañana vuelvo yo.

Foto: RSM

Ester fue positiva de Covid por criterio clínico epidemiológico. Le hicieron 3 hisopados que dieron negativos, pero tuvo neumonía bilateral, todos los síntomas del coronavirus, y toda su familia contagiada, esposo, hijos y su suegra, que finalmente falleció. Luego de tres días de estar internada en Cutral Có, donde recibió plasma, debieron trasladarla por su grave estado de salud a la sala de terapia intensiva de Clínica Chapelco, en San Martín de los Andes.

Ingresó el 8 de septiembre. Llegó sin poder respirar, saturando muy bajo, y debieron intubarla. Se complicó el procedimiento y se tuvo que hacer una traqueostomía de urgencia. Luego, pasó cinco días en un coma inducido hasta que finalmente despertó, de manera lúcida, y conoció a los integrantes del equipo de salud que la estaban cuidando.

Permaneció respirando de manera asistida por unos cinco días más, y de a poco continuó recuperándose hasta que estuvo lista para pasar a una sala común de internación, y ahora, para volver a su hogar.

Foto: RSM

RSM: ¿Te contagiaste en tu trabajo?

E.V.: No, no me contagié dentro del hospital. Mi suegra tenía 80 años y empezó con una infección urinaria, y entonces tratamos de atenderla de manera extrahospitalaria para que ella no se contagiara. La llevábamos a los consultorios, adaptamos su casa para asistirla, y se contagió igual, a pesar de los cuidados. No sabemos cómo se contagió, pero tal vez haya sido por la gente que la visitaba y que venía a atenderla. Yo fui contacto estrecho.

RSM: Luego de pasar esta fuerte experiencia, ¿qué te gustaría decirle a la comunidad?

E.V.: Que crean; porque nadie cree. Yo me despertaba y tenía los tubos en la garganta y pensaba si pudieran ver, si pudieran sentir, se darían cuenta que se tienen que cuidar. El Covid es una enfermedad que lastima mucho. Yo quedé con el 50% de mi capacidad. Era una persona que se levantaba a las 7 de la mañana y se acostaba a la 1 de la madrugada organizando mi casa, mi trabajo, estudiaba, hacía de todo, y hoy me cuesta caminar. Si empiezan a creer y a cuidarse, va a pasar rápido y no nos va a lastimar tanto. Pero si no, nos va a lastimar así, como me ha lastimado a mí.

Foto: RSM

Ester fue la primera paciente personal de salud internada por Covid en la Clínica Chapelco. “Fue un placer tenerla a Ester”- expresa Edén, quien luego agrega: “Desde el primer momento le pudimos explicar todo sabiendo que conocía del tema por ser jefa de enfermeras de quirófano del hospital de Cutral Co. Eso nos ayudó mucho y la convirtió en una paciente muy especial para nosotros”.

Este viernes de primavera Ester partirá a su casa en Cutral Co. Le esperan tiempos de recuperación en familia. Con una mirada nueva y ánimo para seguir luchando. Mientras tanto, aquí en San Martín de los Andes, ingresarán nuevos casos que necesitarán del mismo cuidado y la asistencia que tuvo ella. Y la responsabilidad compartida que nos ha pedido: “Si empiezan a creer y a cuidarse, va a pasar rápido y no nos lastimará tanto”.