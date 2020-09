Pipi Bascoy: «Los gimnasios estamos más cerca de la salud que de la recreación»

Si bien la habilitación de los gimnasios se adelantó con respecto a las actividades deportivas, el retorno de la gente fue más lento. Pablo “Pipi” Bascoy, de Sporttrucks dialogó con RSM y contó cómo fue la vuelta a la actividad y cómo reacción la gente.

RSM:¿Cómo fue la llegada de la pandemia para ustedes?

Pablo Bascoy: Como a todos nos tomó por sorpresa, nos costó seguir en contacto con los clientes. Intentamos no desvincularnos no abandonarlos. Teníamos pequeños grupos por Zoom y producíamos videos con rutinas. Pero con el tiempo la gente se fue aburriendo. Hoy sólo tengo dos clientes que prefieren no venir al gimnasio y seguir ejercitándose por internet. Pero la mayoría se fue aburriendo.

RSM: ¿Cómo fueron los trabajos para volver a habilitar los gimnasios?

P.B.: Si algo bueno puedo rescatar de todo esto fueron las reuniones que tuvimos entre los gimnasios. Nos juntamos 5 veces para armar el protocolo y después nos reunimos con el intendente para explicarle que nuestra mirada estaba enfocada en la salud más que en la recreación. Tenemos gente que se está rehabilitando, que viene por necesidades específicas de postoperatorio. Estamos mucho más cerca de la salud que de lo que es recreación.

RSM: ¿Qué sentiste el día que te dijeron que se podía volver a abrir?

P.B.: Una alegría enorme. Además de poder volver a ver a nuestros clientes que estaban muy ansiosos, para nosotros fue la posibilidad de generar ingresos. Después nos adaptamos a esta nueva modalidad con protocolos estrictos que incluye un sistema de turnos, con tapabocas, con higiene personal y de las máquinas. A algunos les cuesta más que a otros pero lo vamos llevando bastante bien.

RSM: ¿Se sumó más gente que la que venía antes?

P.B.: No. En principio por protocolo no tenemos más de 25 personas por hora de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados. Igualmente la vuelta fue lenta, el primer mes teníamos un 40%, en agosto empezó a subir y en septiembre estamos bastante bien.

RSM: ¿Cómo ves a la gente con relación a los cuidados? ¿Sentís que se relajó demasiado?

P.B.: La verdad que sí. Estamos contentísimos de no tener casos pero la gente se relajó a la hora de usar barbijos, del alcohol en gel o de limpiar la colchoneta. Así que estamos siempre insistiendo, atentos a las acciones de todos porque tenemos que cuidarnos. A veces sonamos pesados pero no podemos relajarnos nosotros.

RSM: ¿Cómo es el protocolo de limpieza?

P.B.: Nosotros cada 45 minutos realizamos una vuelta general con todos los profes desinfectando todas las máquinas y colchonetas. Mucha gente lo toma bien y nos ayuda con esa limpieza. A esto se suman los turnos del personal de limpieza que viene 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y a la noche vienen 3 horas.

RSM: ¿Cómo te imaginás la vuelta al deporte?

P.B.: Lo veo complicado. Con muchas ganas de volver al deporte, pero parece difícil. No podemos pensar en una largada multitudinaria, en una entrega de premios o un tercer tiempo de una carrera masiva. Todo eso lo veo muy lejano.

RSM: ¿Qué horarios están haciendo?

P.B.: Estamos de lunes a viernes de 8 a 22hs y los sábados de 9:30 a 16hs.