Acusaron al «Aquaman» del Chimehuin de «propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa»

Así lo llaman aún los vecinos de la región al hombre que cruzó a nado el río Chimehuin para eludir el control de ingreso a Junín de los Andes y visitar a sus familiares. Este viernes en una audiencia realizada por videoconferencia fue acusado por la fiscalía de «propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa», ya que dio positivo de COVID-19.

Por otra parte la fiscal Elizabeth Pellicer pidió que se lo mantenga bajo arresto domiciliario durante 20 días, por peligro de fuga.

En tanto la defensora oficial Mariela Pereyra señaló que el peligro de fuga no estaba demostrado, pero dijo que el imputado le pidió que no se oponga al arresto domiciliario por lo que prestó consentimiento.

El juez del caso, Mariano Etcheto, que hace algunos días atrás había sido acusado por el Fiscal Rubio de no permitir realizarse en ese momento la Audiencia de Formulación de Cargos, en esta oportunidad sí lo hizo e impuso el arresto domiciliario otorgando un plazo de investigación de 4 meses.

Cabe mencionar que días atrás la abogada defensora había posteado en su cuenta de Facebook, que el fiscal jefe, Fernando Rubio, brindó una versión tergiversada de lo sucedido en una audiencia por este mismo caso.

«Sin embargo, no es casual que los medios digitales, al comunicar la noticia no contaran que la audiencia no se hizo ayer porque no estaban dadas las condiciones y que la misma fue suspendida y reprogramada para los próximos días.Seguramente porque la intención era transmitir a las personas una “sensación de impunidad” (que no existe, porque más tarde o más temprano el sospechado será sometido a la causa penal)», señaló en uno de los párrafos que fue compartido por un medio juninense.

Justamente cuando tenía la chance de comunicarle a la comunidad el caso mediante los medios de prensa, solicitó privacidad con el argumento que la ampara, de que no se puede difundir la identidad de un enfermo de COVID-19. En el lugar solo había dos medios con los que se podría haber llegado a un acuerdo para evitar que trascienda la identidad del acusado.

La fiscalía, que tiene directivas expresas del fiscal general José Gerez de oponerse a esta clase de planteos de la defensa, no sólo se allanó sino que sumó argumentos a favor de la restricción.