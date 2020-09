Carlos Saloniti: “San Martín de los Andes sigue demostrando que la gente se cuida y que las cosas están funcionando bien”

En una entrevista con RSM, el intendente municipal, Carlos Saloniti analiza cómo transita la ciudad esta etapa de la pandemia. Explica por qué decidió mantener las habilitaciones de las actividades comerciales y cuáles son los criterios para los controles de ingreso a la ciudad. En principio, se refirió a la decisión de conformar el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) 5 meses después de que se implementaran las primeras acciones para contener a la pandemia de Covid-19.

¿Cuál es tu evaluación del funcionamiento del COEM?

Carlos Saloniti: Lo veo muy bien porque creo que se dió en un momento necesario. Fue cambiando mucho la situación de la pandemia. Al principio estábamos muy en líneas con el Gobierno Nacional y Provincial, sobre todo lo que tenía que ver con las actividades habilitadas, los comercios y los horarios. Y ahora estamos en una etapa de análisis más comunitario de cómo vamos manejando la situación.

Se está trabajando muy bien y criteriosamente, que es lo que más me importaba a mí. No es un análisis espasmódico o sectorial, sino que se analiza fríamente cómo actuar porque, después de toda la experiencia que tuvimos, de estar encerrados y de no tener actividad comercial, hoy tenemos otra mirada con el trabajo del COEM.

RSM: Después de una semana de que volvimos a tener casos activos en nuestra ciudad ¿Cómo evaluás hoy el hecho de haber mantenido las actividades económicas funcionando?

C.S.: Creo que fue central. Primero, porque sanitariamente se trabajó muy bien apenas se conoció el caso. Se hizo el trabajo que se venía haciendo siempre, lo que pasa es que en este caso era distinta la situación porque el caso inicial había tenido relación con varios grupos de personas. Se trabajó muy bien ese conglomerado, se aisló preventivamente a mucha gente y eso nos permitió tener el resultado que tenemos.

San Martín de los Andes sigue demostrando que, después de varios meses de estar en pandemia, la gente se cuida y las cosas están funcionando bien, porque es imposible el control estricto persona por persona. No hay Estado que pueda garantizar eso. Yo estoy contento porque San Martín, frente a los inconvenientes pudo sobrellevar este caso y no actuamos espasmódicamente cerrando actividades. Creo que eso fue inteligente. Avanzamos con un piso de medidas imprescindibles pero que no afectan a la economía de la ciudad. Esto marca un buen precedente: ir manejando criteriosamente el día a día y no actuar en función del miedo.

Creo que San Martín lo ha hecho bien porque si no, no tendríamos el presente que tenemos. No lo dijo yo por ser el intendente, pero vemos que otras ciudades de la provincia que no han podido contener el virus, mientras que nosotros, con una actividad económica grande, hoy tenemos solamente 1 caso originario y 9 nexos de primero, en nuestra ciudad y los otros tres son de personas que tienen domicilio en San Martín de los Andes pero están en Neuquén Capital y Cutral Co.

RSM: ¿Cómo es tu vínculo con el sector comercial de la ciudad?

C.S.: Yo estoy en contacto permanente. Necesito conocer el termómetro, no sólo a través de los representantes sino también desde los comerciantes, que muchos son amigos. Tengo mucha comunicación para, en el momento de hacer el análisis ver un panorama completo.

Esto hace que, frente a una situación como la que se presentó, ellos sepan que mi postura es de equilibrio y de razonabilidad. La experiencia lo ha mostrado: o sos muy sanitarista o te pasás del otro lado, y en realidad hay que tener un equilibrio. Nosotros tenemos que tener la cabeza fría.

RSM: Con relación a los controles entre las ciudades ¿con qué criterio se establecen?

C.S.: En todo este tiempo de pandemia, nosotros establecimos los controles estratégicamente de acuerdo a la situación sanitaria. Cuando estábamos bien en la micro región, no tenía sentido que tengamos un control de ingreso a San Martín. Por eso reforzamos el control de Junín que funciona extremadamente bien como los que están en Meiliquina y en Villa La Angostura.

Cuando Junín de los Andes pasó a Fase 1, ellos deciden cerrar la ciudad y toman la decisión en virtud de su análisis. Y si se hubiese puesto más complicado, nosotros hubiésemos pensado en un control nuestro para la entrada a la ciudad. Pero no hizo falta armar toda una logística porque se fue conteniendo la situación. Yo trato de pensar bien todas las acciones y no correr detrás de las cosas.

El control que hicimos en el Lago, en el que está la Policía Federal, la Policía de la Provincia y Prefectura, fue fantástico para la habilitación del Cerro. Gracias a este trabajo se materializaron muchas denuncias y causas.

Sin estos controles la situación hubiera estado desbordada. Por eso es necesario el trabajo que se ha hecho, no sólo en Zona Sanitaria sino además con las fuerzas de seguridad, tanto las Nacionales como las Provinciales.

RSM: En relación a las camas de terapia intensiva, que son 10 en total para el polo que incluye a Villa La Angostura y Junín de los Andes ¿Hay alguna previsión por si la situación se desborda?

C.S.: La provincia es una sola y el sistema sanitario se aborda solidariamente, entre todos. Llegaron 5 o 6 respiradores más que gestionó Provincia junto con Naciuón para sumar a los 10 que hay, con todo el equipo completo, en la Clínica Chapelco. Pero los respiradores en sí mismo no sirven si no están los recursos humanos para trabajar con ellos. Por eso se están sumando nuevos actores de salud para ir reforzando el sistema.

Creo que esto tiene que ver con cómo vamos manejando la situación sanitaria, por eso es muy importante que nos cuidemos y que no demos por hecho que ya pasó todo. Porque no hay país que pueda resistir. De hecho te lo muestra el mundo.

Lo importante es que estamos transitando un momento difícil y la zona sur tiene todavía camas disponibles para terapia intensiva. Y los casos que tenemos no son de gente de acá. Es de gente que tuvo que ser trasladada para descomprimir otros lugares. Eso te demuestra que toda la zona sur ha trabajado bien.