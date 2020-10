En nuestra ciudad es muy baja la cantidad de pacientes con Covid que donaron plasma para ayudar a otros a recuperarse

En el mundo científico se continúa trabajando duramente para poder encontrar una vacuna que permita superar la pandemia por coronavirus. Hasta tanto suceda eso las personas recuperadas de Covid-19 que donen plasma, ayudan a otros pacientes infectados (de mayor riesgo) a que puedan recuperarse. Sin embargo en nuestra localidad la cantidad de donantes de plasma es casi nula.

«El hecho de que sea muy bajo el porcentaje de donación de plasma es para tener en cuenta. Para donar plasma hay un tiempo, porque los anticuerpos que se generan en algún momento se van del organismo. Por eso es importante que quienes se recuperan puedan donar en la medida que tengan los anticuerpos necesarios», expresó el Dr. Juan Cabrera.

Donar plasma para la recuperación de pacientes con Covid-19 no es obligatorio. Es más bien un gesto voluntario y solidario de aquellos que han transitado la enfermedad y han generado -en el plasma de su sangre- los anticuerpos necesarios que sirve para ayudar a otros.

Si bien no hay un motivo exacto por el que los recuperados no han optado por donar plasma, suena llamativo el hecho de negarse a ayudar a que otros pacientes de riesgo puedan recuperarse. «La mayoría nos han dicho que no. Hemos tenido varias charlas con las personas para comentarles lo importante que es la donación en otros pacientes, pero bueno, es una cuestión personal», indicó el referente de Zona Sanitaria.

«Hace poco hemos tenido una paciente de Villa La Angostura que estuvo internada en el Hospital local y antes de volver a su ciudad recibió plasma. Estamos teniendo plasma como para darles entre 6 y 8 pacientes a la vez, pero bueno es una realidad», indicó Cabrera.

Cabe señalar que el procedimiento para donar plasma no implica ningún riesgo para los donantes. La donación puede ser a partir de los 14 días de la recuperación y se realiza a través de un método denominado de aféresis que no dura más de una hora. Por cada muestra tomada, se puede tratar a tres o cuatro enfermos.

«Desde Zona Sanitaria IV estamos trabajando en eso, sobre todo en Villa La Angostura para concientizar la importancia de la donación. Con los pacientes que están transitando la enfermedad estamos hablando para que comprendan la situación», finalizó diciendo Cabrera.

Los requisitos son iguales como para cualquier donante de sangre: que sea mayor de 18 años y menor de 65 años; que pese más de 50 kilos y que sea sano

Por eso, aquellos pacientes que se recuperaron de Covid-19 y tienen alguna duda o quieren colaborar en la recuperación de pacientes en riesgo, se pueden contactar con las autoridades sanitarias locales para ayudar a otros a recuperarse.