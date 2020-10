“La Plaza Güemes era un espacio público fundamental, la queremos recuperar”

Elisa Sierra Fernández es vecina es de la Plaza Güemes. Vio crecer a sus hijas jugando en los juegos que la plaza tenía. Hoy el espacio está cercado y abandonado, esperando que algún día la obra del Parque Lineal continúe. Esta vecina lanzó una campaña para lograr que se gestione lo necesario para que la plaza vuelva a ser el espacio público de disfrute comunitario que supo ser.

“Un día veía caminando por la vereda de la plaza y me dio mucha tristeza ver el estando en el que se encuentra: con un alambre perimetral, puesto de manera desprolija, y toda abandonada adentro. Me provocó mucha tristeza, era un espacio público muy importante para el barrio y para la ciudad. Se hacía la feria en los fines de semana y había juegos infantiles; ahí jugaron mis hijas cuando eran chiquitas y tantos otros chicos del barrio. Era un espacio público en donde se construía comunidad”, expresó la vecina a RSM.

“Me dio mucha frustración que haya quedado la obra por la mitad. Antes teníamos una plaza, ahora no tenemos nada. Entonces llegué a casa, entré en Facebook y puse una nota en mi muro. Ahí un montón de gente la empezó a compartir. Es algo que a todos nos convoca, recibí muchos mensajes. Eso me animó un poco y salí en algunas radios, me hicieron notas con buenas respuestas de los vecinos”.

La campaña siguió: “Después mandé una nota a la Secretaria del Cope, solicitando el acceso a la información pública sobre qué paso con la obra del Parque Lineal, en la que está incluida la Plaza Güemes. También mandé nota al intendente, al Concejo Deliberante y a la Defensoría del pueblo. Ya existen expedientes previos sobre este tema, ya hubo gestiones previas de vecinos para reabrir la plaza, así que mis notas se incorporan a esos expedientes”.

“Lo que estoy solicitando es que se reabra la plaza para diciembre. Sabiendo que la obra del Parque Lineal está parada y que hace falta dinero para reactivarla, pido una solución intermedia en la que se sencillamente se garantice la seguridad de poder circular por ahí y disfrutar de la plaza. Poder recuperar este espacio público tan importante para nuestra comunidad”.

“Es algo que vamos a lograr entre muchos, así que invito a los vecinos a que cada uno se pueda sumar su fuerza. Estamos en un momento en el que lamentablemente no podemos juntarnos a hacer un abrazo simbólico a la plaza, pero se pueden compartir fotos en Facebook o hacer otras acciones que se les ocurran para poder insistir lo necesario para recuperar nuestra plaza”, concluyó Elisa.