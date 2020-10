Informe del Comité de Emergencia Provincial: 9 fallecidos y 386 nuevos contagios

El Comité de Emergencia Provincial informó el fallecimiento de nueve personas de la provincia del Neuquén por Coronavirus (COVID-19). Se trata de un varón de 85 años, de Cutral Co, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Zapala; un varón de 56 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (sobrepeso, hernia hiatal y neumonías previas), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 81 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 65 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 71 años, de Zapala, con comorbilidades (hipertensión arterial, asma, insuficiencia cardíaca y obesidad mórbida), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 67 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; una mujer de 76 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (EPOC, extabaquista y artrosis), que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; un varón de 66 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital; y un varón de 45 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (obesidad mórbida, diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad.

Asimismo, se notificaron 386 nuevos contagios. 69 fueron reportados en el informe de las 13 horas:

Mientras que 317 fueron informados en el reporte de las 21 horas:

Además, se reportaron 150 nuevas personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén: 60 personas de Neuquén capital, 23 personas de Cutral Co, 17 personas de San Patricio del Chañar, 15 personas de Senillosa, 10 personas de Plottier, 9 personas de Zapala, 8 personas de Plaza Huincul, 4 personas de Centenario, 2 personas de Piedra del Águila, 1 persona de San Martín de los Andes y 1 persona de Vista Alegre. Se trata de 71 mujeres y 79 varones, cuyas edades oscilan entre 4 y 81 años.

Resumen de la situación epidemiológica en la provincia del Neuquén a la fecha: