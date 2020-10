Sushi en la casa del chef: comida asiática en la cordillera de los andes

Historias que se dan en tiempos de globalización: Fernando es un chef porteño que conoció en la cocina de un hotel de España a su mujer Nadia, que es de Letonia. Hoy preparan juntos comida asiática en un local de San Martín de los Andes, con la ayuda de su hija, española, en plena cordillera patagónica. Desde hace dos años estos cocineros ofrecen sus deliciosas propuestas en Sushi, House of Chef, en la Galería del Montañés, ubicada sobre Avenida San Martín 439.

Foto: Gentileza

“Trato de respetar la originalidad de cada estilo de comida. En este caso el japonés y la cocina asiática. Lo hacemos de manera simple, sin manipular mucho las materias primas, para que sea lo más natural posible”, explica a RSM el cocinero.

Fernando Castrogiovanni y Nadia Berne, se conocieron en el año 2002, trabajando en el área gastronómica de un hotel en España. Él es de Buenos Aires, del barrio de Mataderos , y a los 19 años comenzó a trabajar en diferentes restaurantes. A los 23 se convirtió en el chef del Museo Renault, donde fue jefe de cocina. Luego quiso ir a Europa a conocer más sobre su gastronomía.

Mientras tanto, Nadia estudiaba y desarrollaba su carrera en los países bálticos, haciendo su experiencia hasta encontrarse con Fernando. De ahí en más, sus historias quedaron cruzadas y todos sus proyectos, compartidos. Ella ya tenía una hija, Katerina, nacida en Letonia, que en la actualidad vive en Buenos Aires y es quien les dio sus tres nietos.

“Usamos productos de mar de la Patagonia que son de la mejor calidad. Los langostinos y calamares del sur argentino son increíbles y los buscan de todo el mundo”, aclara Fernando, quien junto a Nadia, afirma: “Queremos poner en valor lo que significa elaborar en un valle de montaña como este, en plena Cordillera de los Andes, un plato que nació en una isla, con productos de mar”.

Ellos trabajaron juntos tres años en España y un año en Andorra. En ese tiempo nació Lucía, su hija española, quien les da una mano y los ayuda atendiendo el teléfono y tomando los pedidos cada fin de semana, cuando están a full preparando sushi para los vecinos de la ciudad.

En octubre de 2010 llegó la crisis a España y decidieron venir a Argentina. Fernando trabajó en Minga, una parrilla de Palermo.Nadia interviene y cuenta: “En el 2015 me trajo de vacaciones a San Martín y me enamoré del paisaje”. Fernando agrega: “Mi amigo Ángelo es cocinero también y vive acá desde hace tiempo. Lo vinimos a visitar en marzo y en septiembre ya nos habíamos mudado y estaba trabajando con él haciendo la comida para un par de hoteles.”

Fernando continúa con el relato de esta historia. “Empezamos a hacer sushi en casa porque nos gusta mucho. Lo preparaba para nosotros y para los amigos que venían a comer a “la casa del chef”. Nos decían que les encantaba y nos animaron a abrir en marzo del 2018 este local. Y empezamos a ofrecer sushi con muchísimas opciones como salmón, langostino, pollo teriyaki, kanikama o la variedad patagónica, realizado con trucha curada (cocciòn en frío) y fileteada por nosotros”.

Sushi House of Chef no se detuvo en la pandemia. Y hoy ofrece sus productos y promociones especiales vía Take Away, con un 10% de descuento pagando en efectivo, o te lo llevan a tu casa a través de Hookau. Complementan su oferta gastronómica con platos calientes de la cocina asiática como por ejemplo Yakisoba (fideos salteados al wok con vegetales y langostinos), Yakimeshi (arroz salteado con langostinos o pollo) o Harumaki (rollitos primavera, “hechos todo acá, hasta la masa”), entre otros.

Abren sus puertas al mediodía de lunes a viernes de 12 a 14 horas ,y por las noches de lunes a sábado de 18 a 22. Los pedidos se pueden realizar por Wathsapp al 2972 407153 o por Facebook, donde los encuentran como @HouseofChef. También pueden darse una vuelta por el local, consultar y prepararse para descubrir sabores del lejano oriente pero aquí, en San Martín de los Andes, en la casa del chef.