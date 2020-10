«No vamos a acompañar un boleto a $60, esperamos la respuesta del Ejecutivo por dos propuestas de subsidios presentadas», indicó Fernández

Luego de conocerse el comunicado enviado a los medios de comunicación por parte de los responsables de la empresa Expreso Los Andes, dos de los tres concejales que componen la Comisión de Tránsito y Transporte dentro del Concejo Deliberante, respondieron a las acusaciones realizadas por la empresa.

Santiago Fernández, concejal del Frente de Todos, indicó a RSM que «es que un comunicado con falsedades, muchas verdades a medias y omisiones significativas, no parece estar en la búsqueda de la solución de un problema. No sé quién habrá sido el irresponsable que le recomendó esa comunicación a la empresa. No se puede extorsionar a los vecinos ni al Concejo Deliberante. Hace una semana ingresó la nueva ecuación económica de la empresa, solo con irresponsabilidad se puede responder que sí en 48 horas y para eso no estamos nosotros».

«En cuanto recibamos el resultado de la auditoría pondremos en tratamiento lo que consideremos responsable en este contexto, en caso de que el marco legal permita una actualización«, menciona Fernández, conociendo la norma, pero también teniendo presente que el Ejecutivo manifestó tener «una herramienta legal» que permitiría realizar el aumento en el actual escenario económico/sanitario.

Cabe señalar que pese a la intención que tiene tanto la empresa como el intendente, al enviar una actualización del precio del boleto del transporte urbano para ser tratado en el Concejo Deliberante, existe una norma que impide el aumento en los servicios públicos que reciben subsidios.

Las jurisdicciones beneficiarias deberán mantener las tarifas correspondientes a sus servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del Segundo Convenio e invitar a los municipios de su ejido territorial a adherir a la referida política tarifaria durante su vigencia. Resolución 196/2020 Artículo 10 – Inciso H

Mientras tanto, el concejal manifestó que vienen trabajando en este tema tan sensible para los usuarios. «Hemos presentado dos propuestas de nuevos subsidios que deben ser respondidos por el Ejecutivo municipal para que los tratemos en la próxima sesión», indicó el edil.

Finalizando Fernández fue tajante respecto a un posible boleto como sugirió la empresa y el Ejecutivo, «no vamos a acompañar un boleto a $60«.

En ese sentido, la concejal María Laura Da Pieve, del Movimiento Popular Neuquino quien preside la Comisión, se refirió en la misma línea explicando que «mientras la auditora contable se encontraba trabajando en el informe presentado por la empresa, el Ejecutivo envió una propuesta con un aumento de $60,39. Ahora con ese número los concejales reforzamos el trabajo con la auditora y apuntamos los cañones hacia estrategias para conseguir subsidios que no generen ese valor en el bolsillo de los vecinos».

«Es una barbaridad pensar que luego de 48 horas de haber recibido la propuesta nosotros tengamos que responder. Se trata de un servicio público, estamos estudiando todo, hay que destacar que siempre tuvimos diálogo y vale mencionar que enviamos al Ejecutivo dos propuestas alternativas para conseguir fondos que permitan suavizar el aumento y no impacte de lleno en el bolsillo de los usuarios del transporte público», sostuvo Da Pieve.

En la misma línea de lo que expresó su par del Frente de Todos, Da Pieve menciona también que «hay un convenio que se acaba de renovar que implica el traslado de subsidios de Nación para el transporte y que eso implicaría el NO aumento del boleto. Aún esperamos que el Ejecutivo, que es el encargado de realizar los convenios, informe mediante qué mecanismos son posibles para poder avanzar en un eventual aumento del boleto, sin pensar aún en un número». En ese sentido suena llamativo que conociendo esta situación el Ejecutivo haya enviado una propuesta al Deliberante para ser tratada.

Concejales de la Comisión de Tránsito y Transporte reunidos con el representante gremial de UTA

«En virtud de los convenios vigentes no se puede aumentar el boleto. Por eso estamos trabajando en el ofrecimiento al Ejecutivo dos alternativas de ingresos genuinos y propios desde el municipio para morigerar esta situación, para poder conformar a tanto a un sector como a otro. El trabajo dentro del Concejo Deliberante es una responsabilidad que tenemos de representar a 40 mil vecinos que muchos son usuarios. Sería irresponsable recibir una propuesta de aumento sin tratarlo detenidamente sobre todo en esta coyuntura y un montón de cuestiones legales a las que estamos atados y resolver en 48 horas», sostuvo la concejal.

Para finalizar la edil manifestó «resulta llamativo que la empresa ahora esté del lado del Ejecutivo. Cuando es el propio Ejecutivo el que tiene que presentar el aumento del boleto y se tomó su tiempo. Vale destacar que estamos todos los concejales tirando para el mismo lado, los tres bloques venimos trabajando como Cuerpo y lo hacemos de manera unida, sobre todo en temas que tienen que ver directamente con la comunidad», expresó.