«La medida continúa hasta cobrar el 100% de los haberes», manifestó Marcelo Más del gremio de UTA

El paro de transporte que ya lleva una semana es uno de los temas que más se comenta entre los vecinos de San Martín de los Andes. Los innumerables problemas que traen a los usuarios hizo que en las últimas horas emitan una carta dirigida al mismísimo intendente Carlos Saloniti.

Foto: RSM

Este pasado martes, Marcelo Más, representante gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de nuestra ciudad confirmó a RSM que habían percibido el 50% de los sueldos adeudados. Sin embargo aclaró que no detendrían la medida de fuerza hasta tanto se abone el resto de los haberes correspondientes al mes de septiembre.

Este miércoles el 50% restante aún no había sido depositado por lo que fue claro en la postura que mantienen los trabajadores. «El 50% de ese aporte llegó desde Provincia, aproximadamente 1 millón 700 mil pesos y el resto se compensó con una deuda que teníamos del municipio, un subsidio cercano a los 800 mil pesos. La empresa abonó solo el 50% aunque alcanzaba para un poco más, pero estamos esperando el subsidio de Nación. Hasta que no esté el 100% de los haberes no se levanta la medida», indicó Más.

La situación claramente es crítica, desde el Ejecutivo no hay declaraciones ni del intendente ni de los funcionarios que lleven tranquilidad a los usuarios. Cabe mencionar también que con cada paro de transporte la recaudación de la empresa baja un 30% lo que haría también insostenible poder abonar los sueldos pese a recibir los subsidios ya convenidos.

Hasta el momento la única salida que parece haber es el aumento del boleto a $60,39 tal como lo manifestara la empresa, los choferes y el mismo Ejecutivo que envió al Concejo Deliberante la propuesta de actualización de tarifa.

En el medio continúan los pasajeros caminando kilómetros sin poder contar con un servicio público que debería ser esencial.