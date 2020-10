“El cáncer de mama es curable y, cuanto más precoz el diagnóstico, mayor probabilidad de curación”

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, RSM conversó con Luis Emilio Sorzini, médico tocoginecólogo, Jefe del servicio de Tocoginecología del Hospital Ramón Carrillo. El especialista señaló las pautas de cuidado a tener en cuenta para diagnosticar esta patología, que es el cáncer más frecuente en mujeres.

RSM: ¿Cuáles son las estadísticas del cáncer de mama en Argentina?

LES: El cáncer de mama es por lejos el cáncer más frecuente en mujeres, en Argentina se diagnostican aproximadamente 21.000 nuevos casos por año, lo que representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres; triplica en número al cáncer de colon, que es el segundo en frecuencia.

Por las estadísticas, se calcula que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Anualmente mueren 6.000 mujeres por esta patología.

RSM: ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama?

LES: Los factores más importantes son: el sexo femenino, en hombres es muy raro, pero existe; la edad mayor a 50 años; el antecedente personal o familiar de cáncer de mama, aunque cabe destacar que más del 80% de las pacientes no tiene antecedentes familiares; el no haber tenido hijos; la menopausia después de los 55 años; la obesidad y el sedentarismo.

Haber dado de mamar, no fumar, tener una dieta saludable y hacer ejercicio físico se consideran factores que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

RSM: ¿Cuáles son las pautas de prevención?

LES: Lamentablemente no podemos evitar que una paciente desarrolle un cáncer de mama, que es lo que llamamos prevención primaria como puede ser, por ejemplo, la vacuna contra la varicela que evite dicha enfermedad.

Con respecto al cáncer de mama el objetivo es la detección precoz, o sea cuando está en estadios iniciales, lo que permite realizar un mejor y más efectivo tratamiento. Es lo que en medicina se denomina prevención secundaria.

En los últimos 20 años hubo muchos avances en el tratamiento del cáncer de mama, mejorando la posibilidad de sobrevida y curación.

RSM: ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama?, ¿cuáles son sus síntomas?

LES: El cáncer de mama se origina cuando una célula de los conductos mamarios empieza a crecer y reproducirse sin control, generando un nódulo y pudiendo expandirse a otros tejidos o ganglios linfáticos. En sus primeras etapas el cáncer es asintomático, luego puede aparecer como un nódulo, retracción o induración de la piel o generarse secreción por el pezón.

Es importante que la mujer todos los meses se revise a sí misma las mamas. Puede ser mientras se ducha o al acostarse, por ejemplo, e idealmente hacerlo cuando no está menstruando. No sirve para diagnóstico temprano, pero permite que las mujeres tengan conocimiento de su cuerpo y sus mamas, pueda registrar cambios y esté atenta a las pautas de cuidado y estudios de control.

También es importante el examen clínico mamario, que debe realizarse anualmente. Puede ser realizado por un médico general o ginecólogo.

Tanto en el autoexamen o examen clínico hay que evaluar retracciones de la piel o pezón, enrojecimiento de la piel o si aparece algún nódulo.

La mamografía es el estudio complementario de elección para el tamizaje del cáncer de mama. Tamizaje es el uso de una prueba para diagnosticar una patología en un paciente que aún no tiene síntomas, por ejemplo, el Papanicolau es una prueba de tamizaje para el cáncer de cuello de útero. Habitualmente la mamografía se inicia a los 40 años.

Es fundamental que sea realizado por todas las mujeres, ya que es el único método para la detección precoz del cáncer de mama.

En el hospital no contamos con mamógrafo, pero existe un convenio con el Centro Medico Roca, con lo que garantizamos la accesibilidad para realizar mamografías de todas las pacientes.

RSM: ¿En relación a la pandemia, hubo una disminución de los controles?

LES: En esta época de pandemia se ha observado una disminución notoria en el número de controles y realización de mamografías. Se estima que hubo un 70% de disminución de controles ginecológicos en el país debido a la pandemia.

RSM: ¿Podrías sintetizar las pautas más importantes a tener en cuenta?

LES: Sí:

• La mamografía es el método de elección para detección precoz del cáncer de mama.

• El cáncer de mama es curable y cuanto, más precoz el diagnostico, mayor probabilidad de curación.

• No tener miedo, ni “escapar” a la consulta en caso de presentar síntomas o tener resultado anormal en la mamografía.

También es importante derribar algunos mitos sobre el cáncer de mama:

• “Si no tengo antecedentes de cáncer de mama, no tendré cáncer”: esto es falso. Más del 80% de las mujeres con cáncer de mama no tiene antecedentes familiares

• “Si no tengo síntomas no debo preocuparme”: falso. La gran mayoría de las mujeres al momento del diagnóstico son asintomáticas.

• “El uso de antitranspirantes contribuye a la aparición del cáncer”: falso. Puede producir alergias, pero no está relacionado con el cáncer de mama.

• “El uso de corpiño con aro contribuye a la aparición del cáncer”: falso.

• “El uso de anticonceptivos favorece a la aparición del cáncer”: falso. No hay evidencia ente uso de anticonceptivos y cáncer de mama.

• “Si tengo un nódulo en la mama, es cáncer”: falso. La gran mayoría de los nódulos de la mama son benignos. Es importante realizar la consulta correspondiente.

Luis Emilio Sorzini trabaja en el Hospital Ramón Carrillo desde 2006 y es Referente Zonal de la Red de Atención de Patología Mamaria de la provincia del Neuquén desde el año 2012.