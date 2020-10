San Martín de los Andes arranca otra semana sin solucionar el conflicto del transporte público

Desde hoy se comienza a transitar el día número 13 sin poder contar con el transporte público en la ciudad. Debido a un nuevo conflicto salarial los choferes y trabajadores de Expreso Los Andes desde el pasado miércoles 7 comenzaron una medida de fuerza por no cobrar en tiempo y forma los haberes.

El problema radica en que el subsidio que debería llegar de Nación, con el cual se abonarían los sueldos, aún no se hizo efectivo y por ello los choferes comenzaron un paro de actividades hasta tanto se regularice la situación. Cabe recordar que en el mes de septiembre ocurrió exactamente lo mismo, pero con menos días de paro.

El pasado martes 13 de octubre los empleados de Expreso Colonia lograron cobrar el 50% de los haberes correspondientes a septiembre. Desde los primeros días del mes pasado los trabajadores se presentaron ante los concejales con el fin de presionar para que se trate un aumento de boleto, capaz de darle un oxígeno a la empresa para poder recaudar más y de ese modo que no ocurran situaciones como las que se viven desde hace días.

Los ediles manifestaron en diferentes declaraciones a los medios que trabajan en buscar alternativas que eviten llevar el precio del boleto urbano a $60,39 tal como propuso el Ejecutivo Municipal. Sin embargo, al realizar los análisis correspondientes, los concejales notaron que existe una norma que impide el aumento en los servicios públicos que reciben subsidios.

Las jurisdicciones beneficiarias deberán mantener las tarifas correspondientes a sus servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del Segundo Convenio e invitar a los municipios de su ejido territorial a adherir a la referida política tarifaria durante su vigencia. Resolución 196/2020 Artículo 10 – Inciso H

Es por ello que este lunes en el transcurso de la mañana, los concejales convocaron a una reunión a miembros del Ejecutivo y de la empresa para darle una solución con el fin de evitar que los usuarios sigan caminando y/o pagando fortunas en viajes de taxi y remisses.

«¿Por qué siendo el encargado del transporte público y ante un conflicto gremial, el Ejecutivo Municipal no solicitó ante la Subsecretaría de Trabajo la Conciliación Obligatoria, tal como lo hizo con los trabajadores municipales?», se preguntaron en los pasillos del Concejo. La respuesta por parte de un concejal fue tajante, «hay un acuerdo explícito entre un sector de los trabajadores de la empresa y el Ejecutivo. No les interesa porque al ser un tema sensible como lo es el aumento de una tarifa, intentan echar culpas a los concejales», indicó.

Suena cuanto menos llamativo la inacción del Ejecutivo municipal que durante 13 días no haya dado una mínima solución a los usuarios, conociendo que dentro del pliego licitatorio, menciona que ante un conflicto gremial la empresa DEBE PONER UN RECORRIDO DE EMERGENCIA. Está claro que la situación es extrema y todas las partes deberán trabajar para dar una solución capaz de durar más de 30 días o al menos que no siga vaciando los bolsillos de los vecinos.