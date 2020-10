Benjamín Tiemersma sobre su exposición: “No hay mejor sensación que ver tus fotos en tamaño gigante enfrente tuyo”

Con tan solo 19 años, el sanmartinense Benjamín Tiemersma inauguró su primera exhibición en el Chapelco Golf Club. Génesis reúne 7 fotos de manos que dialogan conceptualmente e invitan al espectador a dejarse atravesar por el sentido latente de cada imagen.

En diálogo con RSM, Benjamín explicó cómo fue que Génesis cobró forma y cómo se siente de tener sus obras expuestas por primera vez.

“Al principio, cuando Cande me comentó que quería que el arte del restaurant fuera mío, no sabía qué fotos poner. Pensé en una muy popular que tengo de un caballo saltando en el agua y en algunos retratos y paisajes que tengo, pero le pregunté a Eliseo Miciu qué creía que debería hacer. Él me respondió que, cuando en una exhibición son todas fotos con cohesión, la totalidad de las fotos termina siendo una obra en sí. Básicamente me dijo que fueran del mismo tema”, explicó Benjamín.

“Ya para esa altura había conseguido hacer la foto que hoy es la principal de la obra “Génesis”: un aplauso de magnesio después de un largo día de escalada que, plasmada a través de mi lente de 50mm, parecerían las manos del creador saliendo del cielo. Tenía esa foto y la del caballo que mencioné una al lado de la otra. La del caballo siendo diez veces más impactante. Pero, por alguna razón, me podía quedar viendo y analizando el aplauso diez veces más que la otra. Le pregunté a muchas personas qué representaba esa foto para ellos. Cada persona me decía algo diferente. Ahí me di cuenta que la fotografía conceptual, en la cual la foto cobra significado en base de la perspectiva del espectador, era definitivamente lo que tenía que hacer. Entonces decidí hacer eso: fotos donde el sujeto sea una mano pero que el mensaje sea muy profundo e interpretable, casi abstracto”.

Las fotos se fueron dejando capturar con el sentido que Benjamín había trazado. Génesis está compuesta por todas imágenes tomadas este año y, algunas, este mes: “Faltaban 7 días para la inauguración y a mí todavía me faltaban capturar tres fotos, imprimirlas y enmarcarlas. Es por eso que esos últimos 7 días, entre pensar la idea, capturar la foto, editarla e ir a la mañana siguiente a imprimirla, estuve durmiendo unas 4 horas por día”.

Respecto al sentido de cada imagen, el sanmartinense contó: “Las obras son 7 y para mí representan el génesis, las influencias, lo íntimo, lo platónico, la esperanza, la redención y la vida. Y es así como están tituladas. Sin embargo, yo prefiero que cada espectador titule la foto de la forma que a él le parezca. La foto que para mí es redención era perdón para muchos otros, por ejemplo”.

“Acerca de las Impresiones, decidimos junto a Joaquín Saldivar, quien estuvo a cargo de imprimir todas las fotos, utilizar canvas o lienzo y hacer cada fotografía de un metro por 80 centímetros. Y el enmarcado fue junto a Misael Bonzano, el hijo de Jorge Bonzano (dueño del museo en donde se muestra el trabajo de Eliseo Miciu, Georg Miciu, Emaus e Isaias Miciu, entre otros). Con él decidimos montar las imágenes en un bastidor y hacerle un marco externo espaciado, dándole una sensación de profundidad aún mayor a cada imagen”.

“Esta es mi primera exposición y no hay mejor sensación que ver tus fotos en tamaño gigante enfrente tuyo. Estamos muy acostumbrados a ver la fotografía en un celular, pero definitivamente pierde todo el impacto y gran parte del sentido. Es muy shockeante ver colgadas imágenes de un metro por un metro: es una perspectiva, un detalle, un análisis tanto más íntimo y profundo que una imagen en el celular. Es arte. Hay lectura de parte del espectador, como un enigma en cada foto”.

Los 7 cuadros de Génesis están a la venta en el Chapelco Golf Club. Son ediciones limitadas de 8 fotografías. “Solo 8 personas en todo el mundo podrán tener cualquiera de estas fotos. Solo se imprimirán 8 veces, ni una más, ni una menos”.