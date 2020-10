En horas de la mañana el COEM define qué actividades quedan habilitadas en un complejo contexto sanitario

En horas de la mañana se reúne el Comité Operativo de Emergencia Municipal para definir qué actividades quedarán habilitadas después de que en la reunión del sábado pasado se profundizaron las restricciones producto de una compleja situación sanitaria en la que en 10 días se duplicaron la cantidad de casos activos.

Foto: Prensa Municipal

Asimismo, según lo informado por el COEM en las últimas horas se registraron contagios correspondientes a nuevos conglomerados en los que (al menos hasta el sábado) no se identifican los nexos de los contagios. Según lo expresado por los representantes de Zona Sanitaria IV, esta situación genera un alto riesgo de que la ciudad pueda ingresar en una etapa de circulación comunitaria.

Esto lleva a la necesidad de tomar una decisión enmarcada en tres alternativas: aplicar la vuelta rotunda a una fase 1, sólo con actividades esenciales, restringir algunas actividades que implican mayor circulación y concentración de personas, o mantener todo como está. Desde el ejecutivo municipal ya se ha insistido en que “no hay ánimo en la gente para volver a una restricción total”.

En este sentido, la Cámara de Comercio y la Asociación de Hoteles, anticiparon la necesidad de mantener una firme decisión política en resguardo de las fuentes de trabajo y la salud integral de los ciudadanos de San Martín de los Andes. En una nota dirigida al intendente consideran que no se puede pensar en un “retroceso”, apuntando a que las actividades en las que se cumplen los protocolos no generan contagios, ya que la mayoría de ellos se producen “por no cumplir con las medidas dispuestas, al compartir reuniones o actividades no permitidas”.

Sin embargo, esta no es una opinión compartida por todos los integrantes del COEM ya que algunos concejales y del sector de la salud entienden que con mayor restricción puede generarse una contención sanitaria que evite llegar a una situación de circulación comunitaria.

En la reunión de hoy se evaluarán las alternativas y se anunció que, por primera vez, se dará una conferencia de prensa en la que los responsables informarán a la comunidad el escenario sanitario que atraviesa la ciudad y las acciones para su contención.