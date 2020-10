Por diversos reclamos se mantiene cortada media calzada de la Ruta 40 en el puente del río Curruhué

Este lunes por la mañana un grupo de trabajadores de la construcción desocupados junto con algunas familias se mantienen en la calzada de la Ruta Nacional 40, en el sector del puente del río Curruhué, realizando diferentes reclamos.

Foto: Gentileza José Cusit

Por un lado los trabajadores desocupados reclaman fuente laboral dado que desde hace meses sostienen que no cuentan con trabajo. «Llegamos hasta la ruta después de bancar seis, siete meses que no tenemos una entrada económica debido a la pandemia y al invierno. Además por la falta de respuesta de Provincia. Somos trabajadores que estábamos en la obra del Via Christi y después nos enteramos de que iba a haber una obra de más de 22 millones de pesos y no nos convocaron», manifestó uno de los obreros que se encuentran en la ruta.

«Hay gente del MTD, monotributistas de la construcción, además también hay familias de las tomas que reclaman por viviendas que se les prometió desde hace un año. Venimos pocos porque no queremos que haya más personas para evitar un contagio de coronavirus», indicó.

Foto: Gentileza José Cusit

Las familias que también se encuentran en el lugar son de diferentes tomas y asentamientos de la vecina localidad que reclaman que se les cumplan las promesas de viviendas que oportunamente el gobierno local y provincial les habían hecho.

Solo está cortada la mitad de la calzada y en el lugar se encuentra personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Neuquén. «Ocupamos la mitad de la calzada, no es un corte total» sostuvieron los manifestantes.