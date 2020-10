¿Se viene una semana con un nuevo paro de transporte urbano de pasajeros?

El conflicto del transporte urbano de pasajeros está lejos de solucionarse, pese a las medidas tomadas días atrás en la Sesión Especial N° 13 en el Concejo Deliberante. Es que por más ordenanzas que se voten, el Ejecutivo Municipal, al no realizar las gestiones necesarias, ni hacer cumplir el pliego de concesión, no comprende la situación que se vive.

Este viernes se conoció en las redes un comunicado enviado por parte de la empresa en el que se plantea que «la situación se encuentra en un punto de fragilidad absoluta, y esto responde a años de incumplimiento, en postergar la toma de decisiones que hoy, hubiese permitido transitar la pandemia de otra manera, para la empresa, y para los usuarios que diariamente tienen que viajar».

En septiembre el transporte tuvo 7 días de paro realizado por los trabajadores de la empresa Expreso Los Andes, debido a la falta de pago de haberes. La llegada del subsidio por parte de Nación no llegaba y la empresa no pudo hacer frente al pago de los sueldos. En octubre los días de paro llegaron a ser de 15 días.

En medio de semejante conflicto, los concejales dictaron la Emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros. Además, encomendaron al Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Transportes de la Nación, el otorgamiento del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para ser destinado a cubrir parcialmente los haberes que perciben los trabajadores de la empresa.

En la misma Ordenanza (13.025/20) se encomendó al Ejecutivo que «convoque a la empresa Empresa Expreso los Andes, para acordar las modificaciones al Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, aprobado por Ordenanza N° 8931/10, cuyo fin será establecer adecuaciones en el marco del actual escenario de pandemia COVID 19. Las modificaciones acordadas por el Concedente y el concesionario, deberán ser enviadas al Concejo Deliberante, para su tratamiento y aprobación».

Este último punto es importante, porque en el pliego de concesión se le aseguraba a la empresa una rentabilidad del 12,5% anual sobre el capital invertido. Mientras muchísimos usuarios y ciudadanos sanmartinenses se encuentran en una situación económica complicada, donde cierran comercios, se pierden empleos y la economía continúa cayendo, en medio del escenario que genera la pandemia, el Ejecutivo debe ocuparse para modificar dicho contrato a fin de garantizar el servicio público y mantener los puestos de trabajo de los empleados de la empresa.

La empresa manifiesta que «a 7 días del vencimiento en el pago de haberes de los 62 trabajadores que brindan servicios en Expreso los Andes, no existen fondos para poder afrontar los mismos, solo promesas inconclusas. Lo sancionado por el poder legislativo municipal, no da solución a la grave crisis que atraviesa el transporte público, dado que con frágiles proposiciones no pueden pagarse los sueldos ni comprarse combustible».

Cabe aclarar que se votó a favor de una actualización del boleto a $43,90 que se aplicaría recién cuando el Ejecutivo gestione una autorización de Nación que al aplicar dicho aumento, garantice que no se caerán los subsidios.

Sin embargo, RSM consultó que la realidad no cambió desde que se sancionó la ordenanza. «Ni Saloniti ni sus funcionarios cumplieron en ninguno de los puntos que se les solicitó para garantizarles el servicio a los usuarios. El Ejecutivo tiene que hacer cumplir el pliego y la empresa debe prestar servicio», manifestaron puertas adentro del Deliberante.

«Los concejales (…) prometen subsidiar el transporte público, y no son capaces de conseguir que se abonen los subsidios nacionales atrasados.Nos llaman mentirosos y esconden los resultados de la auditoria. Dicen legislar para el pueblo, y hacen lo posible para que el transporte público en la localidad no funcione», expresa el comunicado de la empresa.

Cabe aclarar que si bien se comprenden las urgencias y necesidades de la empresa, la necesidad de que los trabajadores cobren sus haberes como corresponde, el contrato de concesión, el cual hace referencia en su comunicado la empresa, es claro cuando dice que la Autoridad de Aplicación – es el Ejecutivo Municipal quien debe hacer cumplir el pliego – es quien debe gestionar que los subsidios lleguen en tiempo y forma para evitar suspensiones en los servicios.

Restan algunos días para que se cumpla el vencimiento en el pago de haberes de los 62 trabajadores que brindan servicios en Expreso los Andes,será el Ejecutivo quien deberá garantizar a través de gestiones, que los usuarios no vuelvan a caminar kilómetros para llegar a sus trabajos o realizar sus quehaceres diarios.