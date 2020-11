La Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín solicitó por carta la renuncia del administrador del aeropuerto

En una misiva enviada este martes 3 de noviembre, la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), al gobernador Omar Gutiérrez solicitando la renuncia del administrador del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, Francisco Llambí.

Haciéndose eco de la situación en cuanto a las obras que se realizan en el aeropuerto local, tanto el presidente como el vicepresidente de la AHGSMA, explican en la carta enviada con copia a la actual ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, que Llambí les confirmó que recién en enero estaría operable el aeropuerto.

La carta, firmada por Diego Zumin y Agustín Roca, expresa lo siguiente:

«De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en relación la situación en la que se encuentra el Aeropuerto Chapelco, en una recorrida en el trabajo que se está realizando al que fuimos invitados junto a otras instituciones de San Martín de los Andes y Junín de los Andes con ambos Secretarios de Turismo, el Ing. Francisco Llambí nos expresó a todos los presentes que la obra iba a estar concluida el 15 de diciembre y aclaró que se deben esperar 20 (veinte) días el fraguado del hormigón, con lo cual él estimaba que para el 15 de enero de 2021 estaría habilitada.

Dada la reanudación de los vuelos de cabotaje y la proximidad de la apertura de la temporada estival, no comprendemos la demora en el inicio de las obras luego de 8 meses que el aeropuerto estuvo cerrado; obras que son necesarias hace 4 (cuatro) años, la misma cantidad de tiempo que su administrador está ocupando ese cargo.

Es por ello que reclamamos que el Gobierno de la Provincia se haga cargo de solucionar y concluya el trabajo para que el aeropuerto se encuentre operable para la fecha esperada, asimismo exigimos la renuncia de su administrador, consideramos que su tarea no fue eficaz y no se encuentra a la altura de las circunstancias que nos afecta a toda la zona turística.

Agradeciendo desde ya su atención, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente».