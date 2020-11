Fernanda González: “Necesitábamos visibilizar la emergencia del sector cultural y reconocer a sus trabajadores”

La concejala Fernanda González, del “Frente de Todos”, habló y contó acerca de la Ordenanza que se votó en la Sesión Especial N°14 este pasado jueves. “La cultura es una herramienta de transformación social. Me siento feliz por el logro obtenido ya que luego de dos meses, desde cuando presentamos por primera vez el proyecto de ordenanza de Emergencia cultural, y tras incorporar varios cambios y acuerdos entre todos los sectores involucrados, finalmente en el día de la fecha se votó y salió por unanimidad”, expresó.

Con expresa satisfacción por el resultado obtenido, la concejala dialogó acerca del proyecto y de los beneficios que el mismo implicará entre los trabajadores de la cultura.

“Cultura es construcción de sentido. Y esa construcción es posible, entre muchas otras cosas, a través del hecho artístico, producido por el contacto de los artistas con el público. Ese contacto, hoy impedido por las normativas vigentes, lesiona la capacidad de producción artística y la misma subsistencia de las y los trabajadores de la cultura, cuyos ingresos económicos dependen en gran medida de la realización plena del hecho artístico”, sostuvo.

“Por eso necesitábamos visibilizar la Emergencia del sector cultural y de las y los trabajadores de cultura que no solamente son el músico, el actor, la cantante o bailarina, sino también quienes se encargan de la escenografía, la iluminación, el sonido; y por supuesto también los talleristas, que son quienes acercan a los barrios de la localidad las actividades culturales que tanto se necesitan”, analizó.

RSM: ¿Hubo impedimentos de algún tipo?

F.G.: “Cuando presentamos el primer proyecto nos encontramos con que no hubo eco; no se lo pudo aprobar en su momento porque el Ejecutivo no lo vio posible en esa circunstancia, alegando que no había fondos debido a la situación pandémica, que ameritaba que todo estaba destinado para la salud”.

F.G.: “Después de seguir y seguir intentando con los encuentros, y que el proyecto pasara por las distintas áreas de competencia, entre ellas la Secretaría municipal de Cultura y especialmente la de Hacienda (porque el proyecto contiene ayuda solidaria por no poder llegar a la canasta básica y familiar) formulamos esta nueva ordenanza, tal vez menos ambiciosa para la administración municipal, enfocados en declarar la Emergencia cultural y colocando a la Cultura en la lista de prioridades e importancias”.

«Esta Emergencia cobra sentido porque el sector no se haya comprendido en ninguno de los rubros de asistencia económica y, reducidas sus expresiones y producciones casi totalmente, con graves consecuencias no sólo para sus trabajadores, sino también sobre el conjunto social que hoy, más que nunca, necesita del hecho artístico para construir sentidos colectivos que permitan transitar esta pandemia inédita para toda la humanidad», indicó González.

RSM: ¿Cuáles son los beneficios y los pasos a seguir?

F.G.: “Por un lado se va a crear el Registro Municipal de Trabajadores de la Cultura, artistas y trabajadores de la música, las artes escénicas, plásticas, performáticas, el cine y la industria audiovisual, agrupaciones, asociaciones civiles, academias, escuelas de arte y otros organismos afines, debiendo ser en todos los casos residentes de nuestra ciudad. A su vez la Secretaría de Cultura, como autoridad de aplicación, será quien deberá realizar y controlar las inscripciones de los trabajadores del ámbito cultural”.

“También se autoriza a la Secretaría de Cultura a suspender, por el término de 180 días, el cobro por el uso de la instalaciones del Teatro San José y de la Sala Municipal de Exposiciones, para aquellas personas humanas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro Municipal de Trabajadores de la Cultura, y que tengan como componente principal de su economía familiar, la venta de bienes y servicios culturales, quienes podrán ofrecer un Bono Contribución para su beneficio”.

F.G.: “Y por otro lado, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con el Centro Cultural Cotesma, bibliotecas populares y otros espacios culturales, para que los trabajadores culturales y artísticos puedan hacer uso de sus instalaciones de forma gratuita”.

“Del mismo modo los trabajadores de la cultura, deberán ofrecer una contraprestación por los beneficios obtenidos que deberá ser acordada, previamente, con la Secretaría de Cultura. Dicha contraprestación será por el término de un año, a partir de la finalización de la presente Declaración de Emergencia”, manifestó.

RSM: Entonces, ¿habrá actos culturales asegurados?

F.G.: “Sí, por más que fue difícil acordarla y consensuarla quiero agradecer al acompañamiento de los otros dos bloques que votaron por unanimidad esta ordenanza para tratar de reconstruir el sector. Y con este nombramiento de Emergencia cultural la población, junto a las y los trabajadores de cultura, llegaremos, literalmente, al mejor escenario posible”.

Por último la concejala destacó que la Emergencia salió por unanimidad, producto a un gran trabajo que se pudo realizar articulando con todos los sectores, no sin antes mencionar que en el proyecto se involucró a los mismos trabajadores de la cultura. «Me dio mucha satisfacción que que el resto de los concejales acompañaran porque expresa la enorme voluntad de consenso y diálogo que tuvimos. Charlarlo, debatirlo y consensuarlo con todos los bloques y con los mismos trabajadores, significó un esfuerzo extra, pero realmente valió la pena, además que es lo que la sociedad nos está pidiendo», cerró diciendo.