En el Día del Empleado Municipal, la Junta Interna Municipal de ATE hizo pública una «Carta Abierta»

Este domingo 8 de noviembre se celebra el Día del Empleado Municipal. En nuestra ciudad, los representantes de los trabajadores nucleados en la Junta Interna Municipal de ATE, emitieron una «Carta Abierta» en medio del conflicto que mantiene con el Ejecutivo local y a raíz de la gran cantidad de agravios e insultos que reciben día a día.

La misiva dice textualmente así:

«Hace mucho tiempo que venimos escuchando y leyendo por los medios digitales que los empleados y empleadas Municipales son: “VAGOS”, “ÑOQUIS”, “FLOJOS”, “QUE ENTRARON POR LA VENTANA”, “QUE LO DEVUELVAN SI NO LE GUSTA CUANTO GANAN”, “QUE SI NO LE GUSTA QUE SE BUSQUEN OTRO TARABAJO”, “QUE SE LO DEJEN A ALGUIEN QUE QUIERA TRABAJAR”, “QUE CUANTO GANAN”, ETC.

La verdad: que la Municipalidad es la primera institución estatal en el cual cualquier vecino golpea la puerta cuando necesita una solución o respuesta.

La verdad: que la Municipalidad es la única institución estatal que pública nuestros Sueldos, por eso podes CRITICAR cuanto ganamos.

La verdad: que la Municipalidad es la única institución estatal que desde el de 1º septiembre del corriente año y el único de la provincia, que funciona al 100% en pandemia.

La verdad: que la Municipalidad es la única institución estatal que no cuenta con protocolo de Covid-19, lo que existe es porque los trabajadores y trabajadoras exigieron y siguen exigiendo el alcohol en gel o diluido, las mamparas, organiza que las personas entren en tandas, que exista una planilla para anotarse. Porque son los propios trabajadores/as que pidieron cronogramas de trabajo para que no se aglomeren en espacios reducido como son las oficina de muchos lugares de la Municipalidad (y el ejecutivo hizo oído sordos).

La verdad: que la Municipalidad es una de las instituciones estatales que trabaja para más de 45.000 personas que viven en la localidad y cuenta con un staff de 550 empleados de Planta Permanente, más Contratos, Planta Política y Monotributistas.

Como trabajadores y trabajadoras nos preguntamos porque tanto agravios e insultos; entendemos que las redes sociales comprenden, dentro de su estructura, la posibilidad del anonimato, pero es para tanto, porque cuando el TRANSPORTE, EL BANCO, SALUD, PARQ. NACIONALES, etc, realizan medidas sindicales no se visualizan la misma situación.

Acaso no será que cuando nosotros tomamos medias sindicales conlleva que muchas dependencias dejan de funcionar y es ahí donde se toma conciencia de la importancia del trabajo que realizamos y que se atiende a toda la población de San Martín de los Andes en cuestiones como el Centro Pocahullo, Delegación Arenal y Cordones de Chapelco, Pichi Rayen, Aitue, Semillitas (CDI), Club de Día, Comedor de Chacra IV y el Rodhe, Casas de la Infancias. Controles Viales y del Transporte Públicos, Licencia de Conducir, Juzgado de Faltas, Inspectores de Bromatología, Rentas Municipal, Gestión de Cobranzas, Tesorería, Compras y almacenes, Contaduría, Cómputos, RR.HH, Mesa de entrada y despacho, C.I.A.P., Protocolo, Inspectores y Fiscalización de Hoteles y Cabañas, Informes Turísticos, Observatorio de turismo, Defensa del consumidor, Empleo y Producción, Defensa Civil, Cultura, Museo, Sala de Exposiciones, Biblioteca 9 de Julio, Trabun y 4 de Febrero, Inspectores de Visado y Catastro, Guardas Ambientales, Recolección de Patógenos, Deporte en Sum del Arenal, Chango Soria, Sum Chacra 2, Oficina en la Terminal, Recolección de Residuos, Planta de Pavimento, Hidráulica, Lavadero, Herrería, Aserradero y Carpintería, Barrido y Limpieza, SIRVE, Instituto de la Vivienda, Parques y Jardines, Serenos y Cementerio con un staff de Administrativos, Maestranza, Personal de Mantenimiento, Cocineras, Operadoras Asistenciales, Educadoras, Psicólogos, Trabajadoras Sociales, Arquitectos, Maestro Mayor de Obras, Ordenadores de Transito, Guías y Licenciados en Turismo, Operativo de Calle.

Que importante que es la Municipalidad sin embargo debemos buscar, continuamente, un salario Digno.

Nosotros como Municipales hemos estado al pie del cañón durante la cuarentena estricta recolectando los residuos y patógenos, en trabajos de calles, acequias y el operativo nieve, trabajo en el Cementerio, trabajo en de los guardas ambientales, en poda de árboles, en barrido de calle, en la guardia de desarrollo Social con la atención de personas en situación de vulnerabilidad, en planificación, turismo con trabajo desde la casa, trabajos en rentas, contaduría y compras, colaborando en los controles viales, todo ello hoy se realiza al 100% y sin embargo no se visualiza de dicha tarea que atiende a la población en general.

Se critica, desmerece y se descalifica como si no existirá nuestro derecho a reclamar y activar el 30%, que representamos del motor de la economía de nuestra localidad.

NOSOTROS, también somos contribuyentes, también comemos en los restaurantes y confiterías, compramos en los negocios y supermercados, usamos el transporte público, usamos los servicio de salud pública y privado y tantas otras cosas como un ciudadano y ciudadana. Nuestros hijo/as van a la escuela de San Martín, al CEF, al CIART, a fútbol, a básquet y tantas otras actividades.

Nosotros también padecemos esta pandemia, también tenemos familia que han fallecido, se han contagiados o están aislados, familia que han perdido sus trabajos, cobran reducidos sus sueldos o cobran ATN del estado que le depositan sus Empleadores, Empleadores que en el conjunto critican al ESTADO, Estado que hoy estuvo presente para auxiliarlos.

Y no por eso desmerecemos o descalificamos el trabajo de los demás, ¿preguntando cuánto cobran? cuantas horas trabajan? porque hacen PARO? porque no devuelven el trabajo si no les gusta lo que ganan?, sino que valoramos y jerarquizamos todos los puestos de trabajo que hoy se ven afectados por esta pandemia.

HOY más que nunca ponemos en valor y queremos por este medio visibilizamos la enorme tarea de cada uno y una de los trabajadores y trabajadoras que conformamos la Municipalidad de San Martín de los Andes, celebrando la conmemoración del 8 de noviembre de 1959, cuando se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias.

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA MUNICIPAL

JUNTA INTERNA MUNICIPAL DE ATE»