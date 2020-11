Agustín Roca: “Los pocos cuidados que tenemos como sociedad lo estamos pagando nosotros como comerciantes”

En una nueva reunión con representantes del sector privado, integrantes del COEM se juntaron con miembros de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) para analizar las restricciones ante la situación sanitaria de la ciudad. Sobre este tema, el presidente de esta entidad, Agustín Roca, aseguró que “el cierre de circulación a partir de las nueve de la noche afecta directamente al rubro gastronómico ya que es el horario de trabajo más fuerte”.

En una entrevista realizada en Radio Nacional San Martín de los Andes, Roca indicó que en la reunión se planteó la posibilidad de rever estos horarios y analizar otras alternativas: “Entendemos que hay que realizar restricciones que sabemos que son acordes a la situación que está viviendo San Martín de los Andes pero los pocos cuidados que tenemos como sociedad lo estamos pagando nosotros como comerciantes” .

Con relación al cumplimiento de los protocolos en los locales gastronómicos, Roca indicó que en general se está cumpliendo y se deberían ajustar los controles para sancionar a los que no los cumplen. “Hay que ser un poco más estrictos en el control y en el cuidado diario. No somos culpables de la circulación que hay hoy en día pero seremos en parte responsables de que esto no suceda más”.

“Después de la reunión nos juntamos con los representantes gastronómicos que pertenecen a la asociación y se llegó a la conclusión de que tenemos que esforzarnos un poco más y acordamos que tiene que haber una restricción más fuerte pero no estamos de acuerdo en que seamos nosotros los perjudicados de tener que cerrar a las 9 de la noche” explicó el presidente de la AHGSMA, y agregó: “Vemos que se están haciendo reuniones en las plazas, en la costa del lago y es donde se está dando gran parte del contagio”.