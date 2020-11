«La medida que anunció el gobernador de no pedir hisopado me parece inteligente y necesaria», expresó el intendente

Tras confirmarse la circulación comunitaria de coronavirus en San Martín de los Andes y los anuncios que oportunamente manifestó el gobernador Omar Gutiérrez desde Neuquén respecto al turismo que arribe a la provincia, el intendente Carlos Saloniti se expresó respecto a la situación epidemiológica local.

«Desde el punto de vista turístico, no modifica el trabajo que tenemos por delante de pensar la temporada, porque la declaración iba a llegar más tarde o más temprano, era inevitable, pero no cambia el norte que nos trazamos para la temporada y en el que tenemos que seguir trabajando», expresó Saloniti.

En ese sentido indicó que «tenemos que convivir con el virus» ya que «no hay ningún requisito que garantice que alguien no va a tener Covid o que la persona que venga no lo tenga, entonces, me parece más sano ser prácticos y asumir el cuidado individual”.

Respecto a las declaraciones que realizó el gobernador de la provincia de que «no se va a exigir hisopado previo a los turistas», una vez que se habilite en diciembre el turismo en todo el territorio neuquino, Saloniti manifestó su opinión.

«La medida que anunció el gobernador de no pedir hisopado me parece inteligente y necesaria, porque el PCR no es ninguna garantía, porque quizás la gente venga confiada con el PCR y tenga algún síntoma a los cinco o seis días», indicó el funcionario comunal.

GASTRONÓMICOS SOLICITARON CERRAR TODO POR CINCO DÍAS

Luego de la reunión que mantuvo el Comité Operativo de Emergencia Municipal este martes donde se informaron las medidas en base a la circulación comunitaria en la ciudad, empresarios gastronómicos mantuvieron una reunión con el intendente donde le hicieron saber su postura.

Tras una hora de reunión donde participaron los empresarios, el intendente, los referentes de Zona Sanitaria y el concejal Martín Rodríguez, los interesados expusieron que «las medidas tomadas ahora solo perjudican a los comerciantes. Se pueden hacer todas las actividades deportivas, de esparcimiento, turísticas, etc, hasta las 21 horas, pero ni siquiera se permite el delivery».

«Cerremos todo por cinco días, porque no estamos en contra de buscar las medidas necesarias para frenar los contagios y después abramos cumpliendo siempre los protocolos», expresaron.

En ese sentido Saloniti indicó que «los escuché, como hago siempre con estos temas, y el jueves, que tenemos de nuevo reunión del COE (Comité de Emergencia), voy a compartir esta propuesta de los gastronómicos”.

Agregó que no ve mal la idea “y la vamos a poner en análisis para ver qué surge pero, en principio, siguen vigentes las actuales medidas”. Recordó que, a partir de la declaración de transmisión comunitaria de Covid, el Municipio resolvió una serie de restricciones durante diez días “como la prohibición de la circulación vehicular y peatonal de 21 a 8 de la mañana, la prohibición de reuniones familiares y bajar la atención de la administración pública municipal, provincial y nacional a guardias mínimas”.

Señaló que, una vez que se cumplan los diez días, si los casos no bajan, podría haber una prórroga de las medidas. “Eso depende de la circulación comunitaria, que se define por una fórmula matemática que no es lineal y tiene que ver con la duplicación de casos y varios factores como fallecimientos y ocupación de camas”, detalló.