«Nos piden cuidarnos del virus, pero las calles explotan de bolsas de residuos descomponiéndose»

Así se expresó una vecina mayor de la ciudad ante la situación que San Martín de los Andes atraviesa con la recolección de residuos. «Soy yo una mujer mayor que vengo cuidándome de no contagiarme del virus, salgo lo mínimo indispensable para no tener contacto. Nos piden cuidarnos del virus, pero las calles explotan de bolsas de residuos en estado de descomposición», indicó María que vive en el centro de la ciudad.

San Martín de los Andes transita el octavo día de paro por parte de los trabajadores municipales, luego de haber mantenido por 15 días una conciliación obligatoria que no llevó a ningún buen puerto. Días atrás el representante gremial de la Junta Interna Municipal de ATE, Segundo Andrade, explicó que el Ejecutivo municipal no ha realizado una oferta salarial capaz de poder colaborar en desistir de continuar con la medida de fuerza.

En relación a esto, este miércoles el Ejecutivo envió una propuesta a los empleados municipales que analizarán el jueves por la mañana en Asamblea. «Los puntos son exactamente los mismos que desde hace meses prometieron pero que no pudieron cumplir», explicó uno de los delegados municipales.

«La situación en los barrios es tan preocupante como en el resto de la ciudad, lo que pasa es que se visibiliza menos. Nos mandaron a compostar pero no hay una campaña seria en cómo se debe realizar el compost. Eso sumado a la gran cantidad de perros sueltos que comen de la basura, hace que las calles sean un desastre», explicó otro vecino referente de uno de los barrios más populares de la ciudad.

Los trabajadores municipales analizarán las propuestas en Asamblea, mientras tanto los representantes respondieron al intendente Saloniti, y no a los funcionarios Juan Manuel Mansilla y Marcelo Sánchez, que firmaron la propuesta salarial.

En la respuesta hicieron referencia a que «desde el mes de marzo se adeuda el pago de los IPC acordados y hace 54 días que hemos presentado nuestra solicitud de acuerdo salarial para la mesa paritaria propia, hemos llevado adelante en diferentes reuniones y la Conciliación Obligatoria, solicitada por Ud., en la cual no hemos arribado a ningún puerto por la falta de una propuesta concreta al salario básico».

«Por ello hoy nos vemos a un conflicto, en un PARO, que se podrá destrabar con una inyección al básico de todos y todas los trabajadores de la Municipalidad de San Martín de los Andes, encontrándonos a disposición a través del diálogo para llegar a una pronta solución para ambas partes», finaliza la respuesta.

En otras palabras, los puntos que reclaman los trabajadores no fueron respondidos por el Ejecutivo, ya que no se habla de aumentos salariales, sino pagos de deudas que mantienen con los trabajadores desde hace meses.

En ese sentido, este martes en una entrevista radial, el intendente fue claro: »Yo estoy angustiado porque no damos a basto con los funcionarios sacando basura. Hoy nuestra realidad es que llegamos al límite para pagar los sueldos, lo dijimos en la conciliación obligatoria, decimos la verdad, no tenemos plata. Cada punto que uno pueda darle al básico implica 900 mil pesos, entendemos el planteo, pero cuando uno no tiene recursos… estamos llegando con lo justo, tenemos deuda con los proveedores», expresó.

Mientras tanto numerosos vecinos comenzaron a recolectar los residuos con el fin de evitar más problemas con la acumulación de la basura. En el sector de toda la ladera del cerro Curruhuinca se organizaron con camiones y máquina para limpiar la mayor parte. Desde el barrio Buenos Aires Chico hasta el barrio Calderón los vecinos comenzarán con la limpieza.

En otros barrios la situación es similar, además de que el municipio instaló volquetes en determinados lugares para que excepcionalmente se coloquen los residuos allí, sin ser separados para evitar que las calles continúen atestadas de basura.