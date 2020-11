Por la transmisión comunitaria de San Martín, Junín de los Andes se blinda por 10 días para evitar contagios

Tras conocerse la noticia de que en San Martín de los Andes se declaró la circulación comunitaria del COVID-19, el intendente de la vecina localidad de Junín de los Andes firmó el decreto 281/2020 donde determinó algunas medidas para evitar que se registren nuevos contagios.

Tras realizarse la reunión del Comité Operativo de Emergencia se indicaron las medidas y se refrendaron en 14 artículos del mencionado decreto. Cabe señalar que actualmente en la vecina localidad hay 41 casos activos de coronavirus.

Algunas de las medidas son:

SE DISPONE: la habilitación de un puesto de control sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del puesto caminero de la Policía de tránsito de la Provincia del Neuquén, destacamento Curruhué para el control de ingreso y egreso de personas entre las localidades de Junín y San Martín de los Andes. SE PROHIBE: la circulación a la Ciudad de San Martín de los Andes, a partir de las 00:00 hs del día miércoles 11 de noviembre, y por los próximos 10 días.

SE EXCEPTÚA DE CIRCULAR A LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES A TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLAN FUNCIONES ESENCIALES (FUERZAS DE SEGURIDAD, INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS, PRIVADAS Y EN EL FUERO JUDICIAL). Y todos aquellos trabajadores que acrediten relación de dependencia en empresas públicas y privadas, los que acrediten turnos médicos, turnos en dependencias bancarias, registro del automotor, ANSES y otras dependencias Públicas.

Solo podrán ingresar a nuestra localidad, desde San Martín de los Andes los trabajadores esenciales y quienes acrediten relación de dependencia. Quienes no cuenten con los permisos correspondientes y/o sean exceptuados, deberán cumplir con los 14 días de aislamiento establecidos en la normativa vigente.

QUEDAN PROHIBIDAS entre los habitantes de Junín y San Martín de los Andes las reuniones familiares, sociales, recreativas, deportivas, culturales, y religiosas entre ambas localidades.

SE HABILITAN en acuerdo con Parques Nacionales y el COE Junín de los Andes los campings con pernocte en la zona de Huechulafquen y Tromen, solo para residentes de Junín de los Andes y Turistas habilitados el resto de las actividades recreativas, siguen habilitadas según el decreto anterior.

SE AMPLIA el HORARIO DE CIRCULACIÓN para el ejido Municipal de Junín de los Andes de 08 hs a 01:00 hs y a pedido de la Cámara de Comercio SE EXTIENDE EL CIERRE DE LOS LOCALES GASTRONÓMICOS hasta las 01:00 hs, se mantiene el horario de apertura de los locales comerciales no gastronómicos en el horario de 08:00 a 22:00 hs.

SE ESTABLECE que continúan vigentes los artículos del decreto Municipal N° 267/20 que no hayan sido modificados por el presente.

SE RECUERDA: a la Población que siguen en plena vigencia las REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias Provinciales y Nacionales.