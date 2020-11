Vecinos de diferentes barrios difundieron una carta abierta por la inseguridad, violencia y abandono

Este miércoles vecinos de los barrios La Cascada, Chacra 28, 30 y 32, Barrio Las Rosas y zona centro, hicieron llegar a los medios de comunicación una carta abierta debido a la preocupación que existe por la inseguridad, violencia, robos y abandono que existen en San Martín de los Andes.

La misiva que titularon «INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y ABONDONO ¿HABRÁ SOLUCIÓN?» hacen referencia a los últimos hechos de robos que se produjeron en en cada uno de los barrios.

«Carta abierta de vecinos/as de San Martín de los Andes a quienes corresponda:

En este momento tan delicado por el que nos toca pasar individualmente y como comunidad necesitamos más que nunca la presencia y vocación de servicio de quienes tienen la tarea de gobernarnos, cuidarnos y asistirnos.

Por eso necesitamos ante los reiterados casos de inseguridad y violencia que se viven, expresar nuestra preocupación por lo que entendemos una falta de compromiso por parte de los organismos competentes – fuerzas de seguridad, estado municipal – quienes no muestran la debida preocupación ante los reiterados actos delictivos que se cometen en los diferentes barrios de nuestro pueblo.

Allí resultamos afectados quienes estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para sobrellevar este difícil momento y muchas veces somos despojados además de nuestras pertenencias, de nuestra tranquilidad y de la confianza en quienes deben trabajar para que esto no ocurra.

También queremos resaltar el aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes deambulando por los diferentes barrios sin cumplir con los protocolos de sanidad – uso de barbijo, distanciamiento social, cumplimiento de horarios y protocolos -.

Allí faltan los adultos responsables que orienten y cuiden, pero también el Estado que intervenga, asista y elabore pautas de control y cuidado de niños, niñas y jóvenes, con el fin de resguardar su salud y la del resto de vecinos y vecinas.

En función de esta situación que está a la vista de todos solicitamos a las autoridades más presencia y acompañamiento a la comunidad. Les pedimos que entiendan que la apertura de la temporada no es el único tema que debe preocuparles.

Basta caminar los barrios de San Martín de los Andes para darse cuenta del delicado equilibrio de este momento y que sin un mayor compromiso y trabajo de su parte esta crisis nos va a golpear aún más duro.

Los saludamos atentamente esperando que estas palabras les lleguen y movilicen las acciones concretas que estamos necesitando.

Firman vecinos barrio La Cascada, Chacra 28, 30 y 32, Barrio Las Rosas y zona centro».