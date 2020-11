Mediante un vídeo Saloniti intentó explicar a la comunidad «la verdad de por qué estamos así»

El intendente de nuestra ciudad emitió un vídeo donde intenta explicar la situación que se vive en la localidad debido a las medidas de fuerza que tomaron los trabajadores municipales y que implica la falta de recolección de residuos.

«No puedo ceder a la extorsión», indicó el intendente. Como se informó por este medio el Ejecutivo municipal le envió una propuesta a los trabajadores municipales que implicaba entre otras cosas abonar los sueldos este mismo jueves. Dichos haberes, de acuerdo a la información recabada por RSM aún no fueron depositados.

«No vamos a permitir el riesgo que nos están generando con la basura. Vamos a tomar las medidas administrativas que correspondan, y estamos saliendo a juntar la basura», indicó el funcionario comunal.

«Esto traerá consecuencias, pero estoy dispuesto a asumirlas, porque estoy convencido de que estamos haciendo lo que corresponde y no estamos afectando a nadie. El municipio no cuenta con recursos que están pidiendo los trabajadores municipales. Discúlpenme por la situación, a mí me duele en el alma lo que está pasando», manifestó.

«Gracias a todos los vecinos que se comunicaron y se pusieron a disposición para acompañarnos en resolver este problema. Para todos los que nos preguntaron, desde hoy, ya hemos colocado una batea en el predio donde estaba el boliche «La Gitana», sobre la Ruta 40, que una vez que llenemos se trasladará a Alicurá», sostuvo Saloniti.

Por otra parte, en las próximas horas, se informó que se colocará otra batea de camión en la terminal de ómnibus. En el transcurso del día, se van a anunciar otros puntos de la ciudad.